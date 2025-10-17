Wayne Rooney le dijo al Man United que construyera alrededor de cuatro jugadores, pero no quedó ninguno

Wayne Rooney nombró una vez a cuatro jugadores del Manchester United en torno a los cuales creía que el club debería construirse, pero su consejo no fue seguido en Old Trafford, ya que todos se fueron desde entonces.

Wayne Rooney tenía grandes esperanzas en un núcleo de jugadores del United (Imagen: Rasid Necati Aslim/Anadolu vía Getty Images)

El Manchester United ha sido testigo de una gran agitación en los últimos años, pero su desempeño en el campo sigue siendo obstinadamente pobre.

Los jefes han llegado y se han ido cuando Sir Jim Ratcliffe se ha convertido en copropietario, pero los componentes necesarios para el éxito todavía parecen ausentes.

Wayne Rooney, el máximo goleador del club, consideró que el United tenía un núcleo de jugadores dignos de desarrollo.

En 2022, justo antes del nombramiento de Erik ten Hag, Rooney identificó cuatro estrellas que deberían constituir la base de sus planes futuros. No queda ninguno en la plantilla actual de Rubén Amorim.

El exjefe del Derby destacó a Jadon Sancho, Marcus Rashford, Jesse Lingard y Scott McTominay.

«Creo [Jadon] Sancho estará mejor el año que viene, Marcus [Rashford] El año que viene será mejor», afirmó entonces Rooney. «Tienen buenos jugadores jóvenes».

«Creo que Jesse Lingard debería jugar para ellos porque aporta energía y calidad. Scott McTominay lo ha hecho bien.

«Así que tienen buenos jugadores jóvenes. Sólo hay que conseguir algo de confianza y hacerles creer que son buenos jugadores y que se desempeñan al mejor nivel. Y sea quien sea el nuevo entrenador, estoy seguro de que traerá a sus propios jugadores y continuará así».

El contrato de Lingard no fue renovado, lo que provocó su salida pocas semanas después de la declaración de Rooney.

Jesse Lingard celebra tras la victoria por 2-0 del Seúl FC

El centrocampista fichó por el Nottingham Forest tras su ascenso, pero no logró tener un impacto significativo durante su contrato de un año.

Después de un período sin club, Lingard se mudó al FC Seúl. A pesar de que una lesión en la rodilla interrumpió su permanencia allí, marcó siete goles en 28 apariciones con el club en 2025.

Sancho, en cambio, no logró los avances que esperaba Rooney. Siguió un desacuerdo público con Ten Hag, como resultado del cual fue excluido.

El extremo consiguió un traslado al Chelsea, donde disfrutó de cierto éxito, pero los Blues optaron por pagar una multa de £ 5 millones para evitar que su transferencia se volviera permanente. Sancho se encuentra actualmente cedido en el Aston Villa.

El ex entrenador del Manchester United, Erik ten Hag, da instrucciones a Jadon Sancho (Imagen: PA)

Rashford disfrutó de una impresionante temporada de debut con Ten Hag, anotando 30 goles en 56 apariciones, pero ha tenido problemas desde entonces.

La llegada de Rubén Amorim no logró provocar un resurgimiento, ya que al delantero le resultó difícil asegurarse un lugar en sus planes antes de mudarse cedido al Aston Villa a principios de este año.

No hubo redención para Rashford, que formó parte del equipo explosivo del club, pero el delantero parece rejuvenecido tras su cesión al Barcelona esta temporada.

McTominay continuó desarrollándose después de la llegada de Ten Hag e incluso agregó una poderosa amenaza de gol.

Sin embargo, esto no impidió que el United lo vendiera en 2024 debido a los beneficios económicos que traería su venta en términos de cumplimiento de las normas de rentabilidad y sostenibilidad.

El centrocampista de 28 años ya ha probado el éxito en el Napoli. McTominay jugó un papel crucial para asegurar el título de la Serie A de su equipo y fue nombrado el mejor jugador de la división.

