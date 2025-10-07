Wayne Rooney hace una semana de dramático giro en U en Ruben Amorim una semana después de que se hicieron Bold Man United afirman

Wayne Rooney parece apoyar a Ruben Amorim nuevamente, solo unos días después de dar una evaluación sombría de Manchester United bajo el asediado entrenador en jefe

Wayne Rooney ha cambiado su número sobre Ruben Amorim (Imagen: Getty Images)

Wayne Rooney ha realizado un dramático giro en U en Ruben Amorim solo unos días después de afirmar que no tenía fe en el jefe del Manchester United. Rooney fue una de las estrellas ex tamaño en establecer la presión sobre el entrenador en jefe de Underfire después de un terrible comienzo de la temporada.

Se especuló que el partido en casa del sábado con Sunderland podría haber sido el último si el resultado fue contra United, pero al menos una victoria por 2-0 parece haberlo comprado hasta después del descanso internacional.

Hablando antes del partido en su podcast de la BBC, Rooney expresó su molestia sobre el progreso del club, o la falta de él, bajo Amorim, que no logró obtener una extracción de competencia consecutiva después de casi un año.

El ex jefe de Derby y Birmingham dijo: «Simplemente no sé qué está pasando. Probé mi mano en la administración y no funcionó tan bien, así que lo entiendo.

«Ruben Amorim es mi edad, todavía es un gerente joven y estoy seguro de que tiene un gran futuro, pero lo que está sucediendo en Man United, este no es Man United.

«Realmente espero que pueda darle la vuelta y lo haga. Pero después de todo lo que he visto, sinceramente, no tengo confianza en ello».

Rooney dijo que no tenía confianza en Amorim para la victoria sobre Sunderland (Imagen: Getty Images)

Se centró en los jugadores y agregó: «No veo a los jugadores peleando, no veo ningún personaje, no veo un deseo de ganar. Voy a un juego que pierde al equipo o tal vez registra un punto.

«El alma ha ido del club. Necesita un nuevo motor, una nueva vida. Necesita algo para comenzar a ese club de fútbol.

«¿Qué está pasando? Esto no está todo en el gerente. Los jugadores, no merecen usar esa camisa y duele».

Desde la victoria sobre Sunderland, que, sin embargo, elevó a United a la cima de la competencia en seis puntos, Rooney ha cambiado su tono y elogió a Amorim por un ajuste táctico contra los Black Cats. Hablando durante las leyendas de la cena de fútbol en Londres, le dijo a Sky Sports: “Un buen resultado el fin de semana. Un juego de alta prensura para el gerente, los jugadores, el club y yo pensamos que estaban jugando muy bien, [they were] Eficiente.

Rooney ha elogiado a Amorim por ajustar sus tácticas (Imagen: Getty Images)

«Quiero y espero que Amorim esté bien y cambie la forma. Como dije, es un joven gerente fantástico, pero si no obtienes ningún resultado, la presión te vendrá. Realmente espero que lo cambie.

«Lo cambió un poco el fin de semana, más con dos por adelantado y fue un poco más directo. Tienes que darle el honor porque dijo que no cambiará, pero que lo ha cambiado un poco, y funcionó. Ahora tenemos que ver cuatro, cinco, seis victorias seguidas que obtienes sobre la mesa».

Ex-Eterton-Man Rooney espera que Amorim finalmente pueda completar las ganancias de competencia consecutivas cuando United Liverpool visite el 19 de octubre.