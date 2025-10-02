Wayne Rooney hace que Ruben Amorim Point mientras golpea la tragamonedas de Arne para el Howler de Liverpool

Liverpool sufrió una derrota por 1-0 contra Galatasaray el miércoles por la noche en la Liga de Campeones y Wayne Rooney ha dado un juicio brutal de que Arne Slot y Ruben Amorim compararon

(Imagen: Anadolu, Anadolu a través de Getty Images)

Wayne Rooney ha afirmado que Ruben Amorim sería «sacrificado» para llamadas telefónicas similares a la tragamonedas de Arne. La temporada pasada, el gerente holandés llevó a Liverpool a la gloria de la Premier League, pero no replicaron estos estándares de rendimiento.

Aunque están en la cima de la mesa, el Liverpool perderá este fin de semana con Chelsea después de consecutivo contra Crystal Palace y Galatasaray. El Merseyside Club sufrió una decepcionante derrota por 1-0 en Turquía después de varias selecciones de equipos cuestionables de Slot.

El mediocampista Dominik Szoboszlai, quien regaló la multa decisiva, fue desplegado de la derecha, mientras que Jeremie Frimpong fue colocada como extremo.

Aunque el último indudablemente disfruta de una considerable buena voluntad en Anfield, la leyenda del Manchester United y el ex delantero del Everton Rooney se ha centrado en él, lo que sugiere que Amorim Undervuur ​​no habría recibido tanta libertad por errores similares.

Hablando en el programa Wayne Rooney de la BBC, dijo: «Pensé que eran [Liverpool] Fueron realmente malos. Creo que el cuidado sería para mí, pierden el juego y parecía que incluso un poco de tiempo se quedó para pasar, puso a todos los jugadores atacantes en el campo y dijo cuándo «ir a descubrir».

«Y luego podría haber empeorado mucho durante el juego, porque con la cantidad de veces dieron el balón en la parte de atrás y perdieron y se rompieron y Alisson resultó herido.

«Creo que cuando ganas la competencia, como lo hizo Arne Slot la temporada pasada con Liverpool, a veces algunas de las decisiones que tomas se pasan por alto.

«Creo que su decisión de jugar a un jugador del centro del campo de regreso y una derecha y derecha.

La crítica de Rooney está bloqueada al mismo tiempo que ha criticado públicamente a Amorim. Él dijo: «Simplemente no es lo suficientemente bueno, de los gerentes, los entrenadores, los jugadores. No es lo suficientemente bueno.

Ruben Amorim luchó esta temporada en el Manchester United (Imagen: Vince Mignott/MB Media, Getty Images)

«No sé qué está pasando. Ruben Amorim es mi edad, un poco más joven, sigue siendo un gerente joven. Estoy seguro de que tiene un gran futuro. Pero, ¿qué está pasando en Man Utd? No reconozco todo el club de fútbol.

‘Si me dices:’ ¿Crees que hará eso? ‘ [turn things round]Después de todo lo que he visto, honestamente no tengo confianza.

«No veo a los jugadores peleando, no veo ningún personaje, no veo el deseo de ganar, no veo habilidades, no veo ningún ganador de la competencia, nada que me quite los pies.

«Voy a mirar al equipo y pensar:» Aquí vamos a perder de nuevo. Vamos a perder, o tal vez Nick A Point. «Este no es el Manchester United.

«Veo a los jugadores, no merecen usar la camisa, y duele. Si has jugado para el club y te importa, esto no es aceptable lo que está sucediendo».

