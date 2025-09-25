Wayne Rooney hace la afirmación del hombre unido cuando disuelve la cultura del vestuario de Ruben Amorim

El ex capitán del Manchester United ha hablado sobre el cambio cultural en los vestuarios modernos, que ha visto como jugador y gerente.

El ex capitán Wayne Rooney del Manchester United ha hablado sobre el cambio cultural en los vestuarios. (Imagen: Río Ferdinand Presents/YouTube.)

El ex capitán del Manchester United, Wayne Rooney, ha afirmado que sería despedido si fuera parte del vestuario actual en Old Trafford.

El ex delantero pasó 13 años con United entre 2004 y 2017. Durante ese tiempo jugó 559 juegos y anotó 253 goles para el club.

Rooney colgó sus botas en 2021. A pesar del hecho de que es solo un tiempo relativamente corto, está convencido de que ahora tendría problemas para hacer frente a un vestuario moderno, como el de Old Trafford bajo Ruben Amorim.

Hablar con el ex compañero de equipo del United Rio Ferdinand sobre su Río Ferdinand presenta podcast El ex capitán de Inglaterra dio una reacción simple cuando se le preguntó si él, o el ex mediocampista Roy Keane, se ocuparía del actual camerino del United.

«No», dijo. «Seríamos despedidos». Añadió: «Algunas cosas que se dijeron en el vestuario. Eso es cierto ahora, y es la sociedad, no se puede decir esto porque puedes molestar a esta persona.

«Eres un matón y estás acusado de acoso y tal». Continuó dando sus pensamientos sobre el cambio cultural en los vestuarios.

‘¿Qué pasó con decir la verdad y decir:’ ¿Qué estás haciendo? ‘Intenta, porque cuando solías ir conmigo [I’m thinking] «No dejo que vuelva a hacer eso». O te probaría «, dijo.

«Te despierta. Te da vida. Y es una responsabilidad. Tengo la responsabilidad de mantenerte, mantenerlo, mantenerlo agudo. Y tienes una responsabilidad.

‘No podría hacer lo que quiero hacer en el campo si no vino de ti, o luego Carras [Michael Carrick] o Scholsey [Paul Scholes] detrás. Es un colectivo. «

Rooney intentó su mano en la gerencia, primero con el condado de Derby, antes de hechizos fallidos con Birmingham City y Plymouth Argyle. Desde entonces, se ha centrado en el lado de la experiencia del juego.

«Como gerente de vestuarios, explotaré porque explotaré», agregó a su tiempo como gerente. “He visto a un jugador llamar a otro jugador, no de mala manera, y es lo que es, no es nada.

«Y luego he visto a otro jugador decir:» No puedes hacer eso. Si quieres hablar con él, hazlo uno a uno. Esto es intimidación. «

«Y estoy esperando allí. Siempre dejo que los jugadores hablen y les animo a hablar entre ellos durante el descanso, el tiempo completo. Y luego entro y digo algo.

«Y escuché eso y solo miré. Tenía algo así, ¿qué voy a decir?» Ve a tomar una ducha. Loopte, no les dijo una palabra. Y es una locura, ¿no? Es la sociedad.

“No sabes lo que puedes y no puedes decir. Debe tener mucho cuidado en lo que intentas decir, cómo quieres decirlo, cómo lo proyectas, en qué tono de tu voz dices.

«Y así son muchas cosas diferentes, pero al final quieres tratar de obtener lo mejor de esa persona».