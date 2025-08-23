Wayne Rooney Furious sobre la saga de transferencia, pero Sir Alex Ferguson miró para otro lado

La amarga transfersaga de Alexander Isak se enfrentó, con el delantero del Newcastle United que supuestamente se niega a jugar para el club, y su enfoque no impresionó al ícono del Manchester Wayne Rooneyy

Wayne Rooney se topó dos veces con Sir Alex Ferguson sobre Manchester United Future (Imagen: Getty Images)

Wayne Rooney ha criticado los intentos de Alexander Isak de hacer cumplir un paso de Newcastle, más de una década después de que la leyenda inglesa intentó desarrollar su propia salida del Manchester United.

El internacional sueco se encuentra en el centro de la saga más controvertida de la transferencia de verano si quiere abandonar el equipo de la Premier League después de tres años en Tyneside.

Liverpool realizó un rango de £ 110 millones por sus servicios, que fue rechazado inmediatamente a principios de mes. Se ha informado que Isak ha jurado nunca jugar para el club, a pesar de que tiene tres años en su contrato.

A principios de esta semana, el jugador de 25 años habló por primera vez y acusó a la gerencia del club de «promisiones de ruptura». Isak estuvo particularmente ausente en el equipo del Día del Partido de la Magpies para su primer partido de la liga contra Aston Villa, quien terminó en un empate sin goles.

Con menos de 10 días restantes en la ventana, no está claro si Isak, que solo ha entrenado, asegurará su movimiento deseado a Anfield o si Eddie Howe logra retener a su jugador estrella. No se espera que compita contra el Liverpool el lunes por la noche.

Muchos han expresado su opinión sobre el comportamiento de Isak en su intento de asegurar un movimiento, donde Rooney admite que si era un compañero de equipo del sueco, no le daría la bienvenida, informa el espejo.

Aunque no hay evidencia de que el ícono del Diablo Rojo se haya negado a entrenar o jugar en los dos casos que pidió que dejaran Old Trafford, afirmó que hay formas adecuadas de solicitar una partida.

Alexander Isak está instando a un traslado a Liverpool (Imagen: Getty Images)

«Cuando soy un jugador en Newcastle, no quiero que Isak regrese», dijo en el programa Wayne Rooney de la BBC. «Creo que si los jugadores abandonan los clubes de fútbol y eso sucede siempre es una forma de abordarlo. No puedes ir a la huelga, no te presentes para entrenar y entrenar con tus compañeros de equipo.

«Si quieres salir del club o no, tienes que estar allí para tus compañeros de equipo y estar listo cuando sea necesario. Así que creo que si fuera un jugador, no querría que volviera. No quería dejarte. No quiere estar allí, no quiere ser tu compañero de equipo. Así que no querría que lo volviera».

La propia experiencia de Rooney en United ofrece contexto a su fuerte actitud. En 2010, el delantero inicialmente indicó una solicitud de transferencia para detener a Old Trafford, pero finalmente se convenció de quedarse antes de donar un lucrativo contrato de cinco años, con Sir Alex Ferguson elegido para mirar hacia otro lado en la primera saga donde el jugador había buscado un traslado a Chelsea.

Sin embargo, solo tres años después, durante la última campaña de Ferguson al timón, Rooney pidió nuevamente que abandonara el club, confirmando al legendario escocés que United había rechazado su entrada de transferencia. Ferguson reveló que esta era la razón por la cual Rooney estaba desaparecido en su último partido en casa, una victoria por 2-1 sobre Swansea.

Wayne Rooney cree que no hay regreso para Isak en St James ‘Park (Imagen: Michael Regan – De Fa/de Fa a través de Getty Images)

Él explicó: «No creo que Wayne quisiera jugar, simplemente porque pidió una transferencia».

Una vez más, Rooney fue persuadido para quedarse, esta vez bajo el mayordomo de David Moyes, mientras firmaba una extensión de contrato en el club en febrero de 2014.

A pesar de la afirmación de Rooney de que Isak ya no puede intercambiarse en el noreste, ciertamente ha logrado hacerlo con Ferguson y Moyes.

Rooney agregó: «Ahora Newcastle no está contento con el comportamiento de Isak porque Liverpool quiere firmarlo. Pero por otro lado, Newcastle intenta firmar a Yoane Wissa, quien se comporta exactamente en Brentford.

«Recuerdo que Anthony Gordon no jugó para Everton porque quería ir a Newcastle. Así que no puedes levantarlo en ambos lados. Pero en términos de los compañeros de equipo de Isak, no querría que regresara. Una vez que hayas superado el objetivo, creo que es muy difícil volver.

Eddie Howe admitió que espera que Isak pueda regresar a Newcastle (Imagen: Harriet Massey/Newcastle United a través de Getty Images)

«Puedes pedir que salgas de un club de fútbol, ​​eso sucede, o el club te dice que te vas. Pero tienes que ser profesional. Tienes amigos con con quienes juegas, tienes fanáticos que pagan mucho dinero para apoyar y no puedes simplemente caminar sobre eso. Y si lo hacen una vez, lo harán nuevamente.

«Para mí, no creo que haya un camino de regreso para Isak en Newcastle. Creo que hay casos en los que puede suceder, pero para mí como persona, no creo que pueda aceptarlos de regreso».

Newcastle da la bienvenida al Liverpool el lunes por la noche en su primer partido en casa de la temporada, y promete una emocionante noche de acción con emociones que probablemente llegarán altas en St. James ‘Park.