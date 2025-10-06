Wayne Rooney envía un mensaje directamente a los jugadores de Man United después de los comentarios de Ruben Amorim

El entrenador en jefe del Manchester United Ruben Amorim le dijo a los medios este fin de semana que los comentarios de los críticos comenzaron a cambiar la mentalidad de sus jugadores

La leyenda Wayne Rooney Van Manchester United ha abordado a Ruben Amorim después de sus comentarios previos a los críticos (Imagen: BBC)

La leyenda Wayne Rooney de Manchester United ha aconsejado al equipo actual que continúe escuchando a Ruben Amorim después de que el entrenador en jefe acusó las reacciones de la experiencia de chupar a sus jugadores.

Antes de la victoria sobre Sunderland, Rooney criticó la táctica de Amorim, lo que sugirió que había «perdido la confianza» en las ideas que el entrenador portugués intentó implementar. El ex delantero de Inglaterra no solo estaba en estos puntos de vista con otros ex jugadores, incluidos Paul Scholes y Nicky Butt, que también comparten esas opiniones.

El viernes, en su conferencia de prensa para el juego, Amorim explicó cómo sintió que los comentarios de Legends of the Club comenzaron a filtrarse en su equipo. «Entiendo cuando la gente piensa:» ¿Qué sería este equipo en un sistema diferente? «Dijo.

«Tal vez este equipo gane más juegos. Pero si no cambiamos ciertas cosas, no ganaremos títulos, incluso si cambiamos en 4-3-3 o 4-4-2.

«Ese es mi punto con los jugadores. No quiero cambiar de opinión, pero mis jugadores, te garantizo, escuchan todas las opiniones y lo ponen porque no ganamos ningún juego.

«Tienen que creer en mí. Entonces mi mayor problema es que mis jugadores creen en ti [pundits and journalists] Si dice que el problema de nuestro equipo es el sistema. «

Después de la victoria del sábado por la tarde, se le pidió a Rooney su respuesta a los comentarios de la conferencia de prensa de Amorim. «Estoy seguro de que lo son», dijo el atacante en el show de Wayne Rooney cuando se preguntó si los jugadores saben lo que dijo sobre el sistema de Amorim.

«Dije que cuando hice los comentarios, no es algo que realmente quisiera hacer, pero siento que tienes que decir la verdad. Ruben Amorim ha sido crucial con los jugadores.

«No pasó mucho tiempo desde que nos dijo que el peor equipo de Manchester United estaba en la historia del club. Es honesto.

Ruben Amorim da instrucciones a sus jugadores durante la victoria del Manchester United sobre Sunderland

«Si esos son sus pensamientos, son sus pensamientos. Para los jugadores tienen que concentrarse en lo que hacen.

«Él es el gerente, escucha lo que dice y tácticamente lo que quiere intentar ganar juegos. Esa es la única forma en que desafortunadamente cambia.

«He estado allí como jugador y criticado como jugador. Solo tienes que tratar de concentrarte en tu trabajo y ganar juegos.

«Estás en el Manchester United. Sigue siendo uno de los clubes más grandes del mundo, por lo que debes esperar que te critiques si no ganas juegos o juegas bien.

«Por otro lado, los beneficios del buen juego y los juegos ganadores son enormes». United ahora está entrando en el descanso internacional con muchos del equipo actual que acepta diferentes rincones del mundo para representar a sus países.

A su regreso, United será bienvenido con uno de sus mayores partidos de la temporada cuando visiten el Liverpool. El lado de Arne Slot está bajo una presión cada vez mayor después de perder tres competiciones consecutivas en todas las competiciones antes del descanso internacional.