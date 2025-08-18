La leyenda Wayne Rooney de Manchester United ha dado su palabra sobre la posibilidad de que su antiguo portero del PSG Gianluigi Donnarumma firmara en la ventana de transferencia de verano

Wayne Rooney ha dado su opinión sobre si el Manchester United debería ir para el portero de PSG Gianluigi Donnarumma (Imagen: BBC)

Wayne Rooney es de la opinión de que el Manchester United debería mirar al Gianluigi Donnarumma de Paris Saint-Germain para firmar para firmar los problemas de mantenimiento del club.

El portero Altay Bayindir fue el error para el objetivo del Arsenal durante la derrota por 1-0 del domingo en Old Trafford. Siguió siendo una tendencia preocupante para el tapón turco que cometió varios errores bajo Ruben Amorim-de Nadir la temporada pasada en la pesada derrota por 4-1 de United en Newcastle, donde hizo varios errores.

Bayindir comenzó contra los Gunners con el regular número 1 de United Andre Onana, que recientemente se había recuperado recientemente de una lesión en los isquiotibiales después de perderse todo el calendario de pretemporada de los Rojos. Onana también cometió varios errores la temporada pasada, aunque Amorim se mantuvo después del juego del domingo que el camerunés no fue presentado contra el equipo de Mikel Arteta.

United está vinculado a varios guardianes en la ventana de transferencia de verano actual, incluido Donnarumma de PSG. Y el legendario ex capitán del club Rooney cree que su antigua fiesta debería buscar hacer un movimiento para el italiano, que también está muy conectado con los rivales Manchester City.

«Creo que debería ser algo», dijo en su podcast de la BBC. «Volveré a cuando tuvimos a Roy Carroll y Tim Howard en la portería. No creo que haya un 100 por ciento de confianza de los defensores para ellos dos guardianes, pero en el minuto [Edwin] Van der Sar entra y calma todo, los defensores confiaron mucho más.

«Andre Onana entró y él es un arquero fantástico, pero la temporada pasada ciertamente no llenó a nadie con confianza. Creo que Donnarumma, tiene 26 años, es uno de los mejores guardianes del mundo. Sería una locura si el hombre United no fuera por él».

Cuando se dijo que los requisitos salariales de Rooney pueden ser demasiado riesgo para el club, él respondió: «Bueno, no creo que sea un riesgo.

«Vi una estadística hoy, los errores que condujeron a objetivos directos y él era cero. Es uno de los mejores guardianes del mundo».

