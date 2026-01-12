Wayne Rooney deja en claro los sentimientos de regreso del Man United mientras Michael Carrick hace una oferta

Wayne Rooney se ha ofrecido a unirse al cuerpo técnico de Michael Carrick en el Manchester United después de que jugadores veteranos intervinieran para convertir a Carrick en entrenador interino de Ole Gunnar Solskjaer.

El exdelantero del Manchester United Wayne Rooney (Imagen: Getty Images)

Wayne Rooney ha expresado su voluntad de unirse al equipo de Michael Carrick en el Manchester United. Los Red Devils nombran a Carrick como entrenador interino hasta el final de la temporada.

El jugador de 44 años mantuvo conversaciones iniciales con la jerarquía del United la semana pasada tras la marcha de Ruben Amorim y se ha convertido en el favorito por delante de Ole Gunnar Solskjaer para el puesto temporal. Dado que se espera que el nombramiento de Carrick sea confirmado el martes, su ex colega de Old Trafford, Rooney, se ha ofrecido como voluntario para ayudar al ex entrenador de Middlesbrough.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de unirse al equipo de entrenamiento de Carrick, dijo al podcast de la BBC The Wayne Rooney Show: «Por supuesto que lo haría. Es una obviedad. Por cierto, no estoy rogando por un trabajo aquí. Para que todos sepan, si me pidieran que me uniera, por supuesto que lo haría. Designar al entrenador es lo más importante».

Tanto Solskjaer como Carrick fueron considerados los principales candidatos para guiar al United durante el resto de la temporada, tras la decisión del club de nombrar un técnico interino antes de asegurar el sucesor permanente de Amorim en el verano. El exjefe del United, Solskjaer, fue inicialmente el gran favorito para el puesto y se sometió a dos rondas de entrevistas.

Sin embargo, el posible regreso de Solskjaer se vería bloqueado después de que varios jugadores se acercaran a los directivos del club y expresaran su oposición a su nombramiento. Las fuentes sugieren que el equipo ha dejado muy clara su falta de confianza en Solskjaer y, en cambio, respaldó a Carrick, que ha estado sin club desde que dejó Middlesbrough en junio pasado, para ayudarlos a pasar el resto de la temporada.

Michael Carrick se convierte en el nuevo entrenador interino del Manchester United (Imagen: PA)

Rooney está convencido de que Carrick es la elección ideal para el puesto. «Ya sea que entre Michael o sea Fletch [Darren Fletcher] o John O’Shea o yo, necesita gente que conozca el club de fútbol», dijo Rooney, ex entrenador de Plymouth y Birmingham, después de unas vacaciones recientes con Carrick y su familia en Barbados.

«Roy Keane, sé que Roy tiene su opinión, dije que Roy fue al club a principios de esta temporada. Tener gente que conoce el club, que se preocupa por el club y entiende lo que se necesita para ser un jugador del Manchester United, ahí es donde el club necesita estar».

«El club ha perdido su identidad, el sentimiento de familia, si se quiere. Ya sea Ole [Ole Gunnar Solskjaer] «O Michael, esta es una oportunidad para recuperar eso, para devolver el espíritu del Manchester United al club de fútbol».

Darren Fletcher había asumido el papel de interino en el empate 2-2 del United en Burnley el miércoles y en la eliminación 2-1 del domingo en la Copa FA contra Brighton. Sin embargo, ahora se espera que deje paso a Carrick, cuyo primer partido será el derbi de Manchester contra el City de este fin de semana.