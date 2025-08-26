Wayne Rooney da un juicio de Ruben Amorim después del sorteo del Manchester United – ‘No disculpas’

Man United no comenzó con la nueva campaña de la Premier League 2025/2026 que Ruben Amorim quería.

Se le preguntó a Rooney sobre Amorim. (Imagen: The Wayne Rooney Show)

Wayne Rooney cree que «no hay disculpas» por Ruben Amorim en el Manchester United esta temporada.

United comenzó la temporada de la Premier League con una derrota por 1-0 contra el Arsenal en Old Trafford. Eso fue seguido por un decepcionante empate 1-1 contra Fulham en Craven Cottage el domingo.

Amorim esperaba comenzar mejor a la campaña. El hombre de 40 años recibió el apoyo de las sesiones de firma de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko y Diego Leon este verano y se centra en un regreso a Europa.

United solo ha jugado dos partidos de la Premier League, pero tendrán que funcionar mejor si quieren clasificarse para la competencia europea después del 15 en un sombrío 2024/2025.

Amorim tiene que comenzar a ganar competiciones para evitar presión sobre la construcción y Rooney compartió su veredicto en su BBC -Podcast. «No hay disculpas por el gerente esta temporada ahora», dijo.

«Debe comenzar a lograr resultados y obtener resultados rápidamente, porque una vez que comience en octubre, noviembre, si los resultados no cambian drásticamente, esa será la presión.

“United realmente tuvo que correr el suelo esta temporada y un punto de seis es una preocupación.

«Son solo dos juegos en la temporada, pero la señal preocupante es que vemos cosas que vimos la temporada pasada y eso es una preocupación».

Cuando se le preguntó si Amorim es el hombre adecuado a largo plazo, Rooney respondió: «Es difícil sentarse aquí y decir:» Sí 100 por ciento «. No creo que nadie pueda hacer eso.

«No creo que Ruben probablemente diga que con lo que hemos visto desde que ha estado en el club. Creo que el reclutamiento fue bueno en el verano, todavía quiero ver a dos o tres jugadores más traídos.

‘Pero es difícil [to say]»Exactamente, este será nuestro gerente durante los próximos cinco años» sobre lo que hemos visto. ‘

Rooney reflexionó sobre el juego similar a Fulham: «El comienzo del juego fue realmente positivo. Llevaron el juego a Fulham y hubo un buen trabajo en equipo y luego obtener el objetivo … fueron pasivos nuevamente en la segunda mitad y fue demasiado fácil para Fulham pasar por la línea de fondo.

«Parecía que Fulham ganaría el juego. Todavía creo que hay mucho en qué trabajar. Todavía es temprano en la temporada, por supuesto, pero United realmente tuvo que correr el suelo».

United se enfrenta a Grimsby en la segunda ronda de la Copa Carabao el miércoles por la noche. Los Rojos luego dan la bienvenida a Burnley en Old Trafford en la Premier League antes del descanso internacional en septiembre.

