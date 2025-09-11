Wayne Rooney consigue un nuevo papel cuando Man United Icon dice: «Me sorprende que tengas Río»

El ex capitán del Manchester United se ha registrado para el nuevo concepto del partido de caridad en Asia

El ex Manchester United, el actual experto en televisión, Wayne Rooney, se ha registrado para un nuevo rol (Imagen: Getty)

La leyenda Wayne Rooney del Manchester United recibió un nuevo papel y está lista para abordar sus botas nuevamente en nombre de la organización benéfica.

Rooney, quien ya ha jugado en eventos para la ayuda de fútbol y la Fundación Manchester United en los últimos 12 meses, lo hará junto con algunos de los nombres más importantes del fútbol.

Como se confirmó en Instagram, el ex internacional inglés ha sido convocado para la competencia de íconos de Nexon, con 11 atacantes que toman 11 defensores.

Su antiguo equipo del United Mats Nemanja Vidic y Rio Ferdinand son solo otros dos nombres que han sido seleccionados, y la reunión planea el 13/14 de septiembre en Seúl.

La colisión del año pasado vio la voluntad de Didier Drogba, Yaya Toure, John Arne Riise y Thierry Henry involucrados, y parte de la venta de boletos de un total de 100 millones de coreanos del Sur Won (£ 53,000) fue donada al Hospital de Rehabilitación Niño Nexon.

«Me sorprende que tengas a Río en el campo», comenzó Rooney después del anuncio de su grabación.

«Estoy seguro de que este habría sido un trabajo difícil de ponerlo. Vidic todavía está claramente en buenas condiciones, y también jugué contra él no hace mucho, por lo que lo tomará muy en serio, como siempre».

A la pregunta con la que la leyenda del United le gustaría jugar en su totalidad 11, Rooney dio una respuesta decisiva.

«Thierry [Henry] Sería bueno. Escucha, vine a él muchas veces y será divertido. Normalmente los atacantes mejoran de ellos [the defenders]. «

El ícono de Brasili Ronaldinho es otro nombre que ya ha sido arrestado, con Michael Carrick, Sol Campbell, Alessandro Nesta, Iker Casillas y Gilberto Silva, todos anunciados como notables ediciones para el evento 2025.

Rooney aparentemente dio prioridad a su trabajo de medios después de dejar a Plymouth Argyle en diciembre.

El ex capitán del United trabaja más a menudo en la BBC y otras plataformas, lo que hace que se desconoce si todavía está buscando un nuevo intento de una carrera en la administración.