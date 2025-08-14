Wayne Rooney comienza una nueva pista de 800k BBC con una explosión y se abre en caída con Boss

El propietario de la minoría de la ciudad de Birmingham, Tom Brady, estaba preocupado por la ética de trabajo de Wayne Rooney, mientras que la leyenda de Manchester fue gerente unida del club de campeonato

Wayne Rooney ha expresado su decepción por los comentarios de Tom Brady (Imagen: BBC/The Wayne Rooney Show)

Wayne Rooney cree que Tom Brady fue injusto al preocuparse por su ética de trabajo mientras manejaba la ciudad de Birmingham.

El recientemente lanzado ‘Birmingham: Brady & the Blues’ ‘Documental contiene una escena en la que Brady Coleges dice que estaba «un poco preocupado» por la ética laboral de Rooney. El propietario minoritario del club, sin embargo, aclaró: «Quiero decir, no sé, no tengo grandes instintos al respecto».

Esos comentarios se produjeron después de una visita a su campo de entrenamiento en noviembre de 2023, un mes después de haber designado la leyenda del Manchester United. Catorce días después de su lanzamiento del documental, Rooney ahora ha abordado los comentarios.

Hizo esto durante el primer episodio de The Wayne Rooney Show, un nuevo podcast quincenal de la BBC. El Sun informó a principios de este verano que Rooney firmó un contrato de dos años de £ 800,000 con la corporación.

Durante el episodio, la presentadora Kelly Somers le preguntó a Rooney si esperarían problemas con su ética de trabajo debido a la frecuencia del programa. Se rió en respuesta a la pregunta antes de responder: «Vi que esta semana o la semana pasada de Tom Brady, y creo que fue un comentario muy injusto».

Rooney agregó: «Creo que Tom entró una vez, que fue el día antes de una competencia, donde el día es un poco más ligero de todos modos. No creo que realmente lo haya entendido tan bien en ese momento; tal vez lo haga ahora.

«Pero lo que él entiende es que es un gran trabajador, lo sabemos, por eso estoy realmente decepcionado por el comentario. El fútbol no es NFL – NFL trabaja tres meses al año.

«Los jugadores también necesitan descansar, así que creo que fue muy injusto, la forma en que salió y lo describió. Respeto enormemente a Tom Brady … un poco decepcionado pero nada demasiado serio, así que continúa».

