«Volví a ver el primer partido de Rubén Amorim a cargo del Man United y me llamaron la atención tres cosas»

Rubén Amorim pasó gran parte de su tiempo en el Manchester United defendiendo sus habilidades tácticas y tomando decisiones con su equipo.

El destino de Reuben Amorim estaba decidido desde el principio (Imagen: Stephen Pond/Getty Images)

La solución de Rubén Amorim a su problema de ataque en el Manchester United lo tuvo ante sus ojos en su primer partido al mando.

El técnico portugués fue despedido el lunes tras 14 meses en Old Trafford. De 63 partidos, Amorim ganó 24, empató 18 y perdió 21, lo que le dio un mísero porcentaje de victorias del 31 por ciento en Old Trafford.

De hecho, este fue el peor porcentaje de victorias de cualquier técnico permanente del United en la era moderna y el más bajo desde que Frank O’Farrell reemplazó a Matt Busby en 1971. El récord de Amorim de 1,23 puntos por partido en la Premier League es el más bajo de cualquier entrenador del club desde que Sir Alex Ferguson se fue en 2013.

Si bien hubo algunos momentos positivos, incluida la victoria por 5-4 sobre Lyon y el triunfo por 2-1 sobre Liverpool esta temporada, también hubo muchos momentos bajos.

Perder la Copa Carabao de este año ante el Grimsby Town de la Liga Dos, una derrota por 1-0 en la final de la Europa League ante el Tottenham y terminar 15º en la Premier League la temporada pasada dejaron a los seguidores sintiéndose frustrados con la dirección del club bajo el mando del portugués.

Volver a ver el partido inaugural del técnico de 40 años al mando del club fue una experiencia surrealista, y Amorim inicialmente parecía severo cuando tomó el mando por primera vez.

Las señales de advertencia siempre estuvieron ahí. (Imagen: Stephen Pond/Getty Images)

El primer partido de Amorim fue una visita al estadio Portman Road para enfrentarse al ahora descendido Ipswich Town. El United marcó primero a través de Marcus Rashford y tomó la delantera en los primeros 180 segundos.

Sin embargo, la era Amorim nunca alcanzó las alturas que el gol rápido parecía prometer, con Omari Hutchinson anotando un gol maravilloso justo antes del descanso para nivelar el marcador y condenar a Amorim a un solo punto decepcionante en su primer partido como entrenador.

Hubo muchas señales de advertencia a lo largo de los 90 minutos, pero una cosa que más se destacó fue lo clínico que fue Rashford frente a la portería. Desde entonces, Amorim ha estado pidiendo a gritos una estrella número nueve para liderar su equipo, pero parece que estaba ciego ante la estrella que tuvo en su poder todo el tiempo.

Está bien documentado que Rashford quedó fuera de la plantilla y actualmente está cedido en el Barcelona, ​​​​después de haber pasado la segunda mitad de la temporada pasada en el Aston Villa. Amorim incluso afirmó que preferiría tener en el banquillo al entrenador de porteros Jorge Vital, de 63 años, que a «un jugador que no da el máximo todos los días».

Ahora ya no tendrá esa opción y no parece que el canterano Rashford vuelva jamás al club al que ha apoyado toda su vida, a pesar de sobresalir en España con siete goles y 11 asistencias esta temporada. Mientras tanto, el United como equipo acaba de duplicar esa cifra en todas las competiciones, habiendo marcado sólo 36 goles en toda la temporada y aparentemente sólo tiene la Copa FA como su última oportunidad de éxito.

Marcus Rashford siempre fue la respuesta (Imagen: Stephen Pond/Getty Images)

La terquedad de Amorim al apegarse persistentemente a la formación 3-4-3 en el United también lo llevó finalmente a su caída. Después de la humillante derrota ante Grimsby y la derrota por 3-0 ante el Manchester City en el derbi, el técnico afirmó haber sufrido más dolor que los aficionados durante este período turbio.

Dijo: «No cambiaré mi filosofía. Si ellos [the management] Si quieres que cambie, cambia al hombre. sufro mas que eso [the fans]».

Esta inclinación por el estilo se hizo evidente ya en su primer partido contra el Ipswich y las grietas ya estaban ahí. Una y otra vez, el equipo condenado al descenso respiró en el cuello del United, encontrando espacios amplios y cruzando el balón al área de penalti con facilidad, sin ninguna presión.

El United lució débil atrás desde el principio (Imagen: Stephen Pond/Getty Images)

Liam Delap, que ahora es estrella del Chelsea, tuvo tres oportunidades gloriosas gracias a una mala defensa, pero Andre Onana salvó el día. Esa afirmación ahora se vería como una ironía hilarante, ya que el portero finalmente fue reemplazado por Senne Lammens después de ser considerado uno de los eslabones débiles clave en su alineación defensiva.

Incluso después de gastar alrededor de £250 millones desde la llegada de Amorim, los fichajes no pudieron mejorar sus decisiones tácticas, a pesar de que las señales de advertencia fueron claras desde el principio.

Finalmente, hay una cosa con la que todos los clubes, grandes o pequeños, luchan: el egoísmo y la avaricia. Justo después de que comenzara la segunda mitad contra Ipswich, Alejandro Garnacho fue expulsado por Bruno Fernandes con Rashford como apoyo por la derecha.

La codicia sustituirá a la gloria si los jugadores no piensan en su equipo (Imagen: Richard Pelham/Getty Images)

Pero en lugar de hacer lo inteligente y entregar el balón tan pronto como llegó a la portería, el argentino parecía dispuesto a buscar la gloria y fue atacado eficientemente por Jens Cajuste al regresar.

Esta falta de conciencia para dar el pase final le costó al United los tres puntos y muchas victorias a la larga. Si bien es posible que Garnacho haya sido vendido este verano, los problemas que Amorim encontró con la cultura dentro del equipo del Manchester United nunca se resolvieron por completo.

Incluso durante una impresionante victoria por 4-1 sobre los Wolves en Molineux el mes pasado, los problemas de egoísmo persistieron y Amad fue un jugador que realizó múltiples tiros a portería en lugar de tomar la opción más inteligente de pasar a un compañero de equipo para un toque o una oportunidad más fácil.

Todo el equipo debería anteponer los mejores intereses del equipo a sus propios deseos individuales, pero desde el primer partido de Amorim al mando quedó claro que siempre habrá estrellas que quieran brillar más que sus colegas.

En general, las respuestas fueron blancas y negras para Amorim desde su primer partido, pero parecía que el técnico se mantuvo fiel a sus principios hasta el amargo final de su reinado en Manchester.