‘Volveremos pronto’ Kolo Touré ofrece información actualizada sobre las lesiones de Pep Guardiola y Man City

El técnico del Manchester City, Kolo Touré, habló sobre Pep Guardiola y las lesiones de dos jugadores del Manchester City

Rodri y Pep Guardiola

Kolo Touré confirmó que Pep Guardiola estará en el banquillo del Manchester City el domingo y espera que dos jugadores regresen pronto. El asistente del Manchester City estuvo a cargo de los medios de comunicación en una rara aparición en una conferencia de prensa: la primera vez que habla con los periodistas desde que fue nombrado entrenador del primer equipo en el verano.

Touré no espera volver a estar en el banquillo y está listo para que Guardiola vuelva a liderar los preparativos para el partido contra el Palace cuando el equipo regrese al edificio el sábado. Luego, los Blues se dirigirán a Selhurst Park, donde intentarán mantenerse a poca distancia del líder de la Premier League, el Arsenal.

«Pep está bien, es sólo una pequeña cosa, así que no lo trajimos aquí, pero aparte de eso, todo está bien. Definitivamente regresará». [for the Palace game]», dijo Touré. Su compañero asistente Pep Lijnders también formará parte del grupo.

Touré también dio actualizaciones prometedoras sobre John Stones y Rodri. La pareja está formada por dos de los tres jugadores actualmente fuera de juego; Rodri lleva seis semanas de baja, mientras que Stones sufrió una lesión en el muslo antes del partido contra el Sunderland y no viajó a Madrid esa semana.

«Los jugadores están libres hoy y mañana, cuando todos regresen, sabremos más sobre los jugadores. Creo que fue su muslo (el de los Stones) con el que tuvo un problema», dijo Touré. «No ha sido nada demasiado importante, creo que volverá pronto. Rodri está entrenando muy bien y cada día se ve mejor. No creo que lo veamos este fin de semana, pero está ocupado».

El City se benefició de una rara derrota ante el Arsenal el fin de semana pasado, cuando derrotó al Sunderland para alejarse dos puntos del primer puesto de la liga. Con los Gunners jugando contra los Wolves, que ocupan el puesto 20, los Blues necesitarán otra excelente actuación para sumar tres puntos en Palace y mantener la presión sobre los líderes.

«Para nosotros, simplemente nos concentramos en lo que podemos hacer. Conocemos la calidad del Arsenal, tienen un equipo muy fuerte con un entrenador fantástico, pero todo depende de nosotros. Tenemos el mejor entrenador del mundo que hace un trabajo fantástico todos los días».

«Su pasión por el juego, ama a sus jugadores, ama a su personal y sabemos que nos llevará lo más lejos que podamos para ganar esa competencia y para nosotros simplemente nos concentramos en lo que realmente podemos hacer. No podemos concentrarnos en lo que está haciendo el Arsenal. Cada partido es como una final para nosotros».