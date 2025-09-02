Por tercera vez, Man United rompió la barrera de £ 200 millones en una ventana de transferencia en respuesta al final del 15 de la temporada pasada.

Berrada, Vivell y Wilcox en la caja de los directores de Old Trafford

Alastair Campbell estuvo en la caja de los directores de Old Trafford el sábado, por lo que el Departamento de Comunicidades del Manchester United tenía un experto para optar por una araña en su ventana de transferencia.

Cuatro sesiones de firma senior y cuatro partidas senior son una facturación modesta para el peor equipo de United en 51 años, un reflejo del apoyo del Ineos Cabal para el entrenador en jefe Ruben Amorim y la compañía que supervisan hasta ahora.

United invirtió £ 225.32 millones para presentar a Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko y Senne Lammens. La palabra de fuentes bien ubicadas es unida que quería lograr.

Casi todos los jugadores que se esperaban de manera realista se han ido. Marcus Rashford, Alejandro Garnacho y Jadon Sancho que protegieron la armonía a largo plazo del equipo y su cultura de rendimiento.

United cortó el cordón con Antony y Rasmus Hojlund, dos sesiones de firma de titulares de la era Erik Ten Hag, en más espectáculos de apoyo a Amorim.

Tyrell Malacia ha demostrado ser inmutable, y mucho menos una gran venta. Al igual que uno de sus conservadores, United era deficiente en el frente del portero. Ahora tienen más porteros que centrocampistas centrales.

United se siente cómodo con su cuadrícula del centro del campo. El quinteto de Bruno Fernandes, Casemiro, Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo y Mason Mount han sido facturados por fuentes como «versátiles». Solo tres son especialistas.

Con la fecha límite a tres días de distancia, el Director de Reclutamiento Christopher Vivell estaba hablando por teléfono en el complejo de entrenamiento de Carrington del club y se podría escuchar que un jugador no identificado como un «paso abajo» fue visto por un jugador no identificado. Jadon Sancho duró lo suficiente como para asegurar un movimiento imprevisto a un club de la Premier League.

United planeaba salir de los bloques, como lo expresó una fuente senior, con dos primeras ofertas en la ventana: Matheus Cunha y Liam Delap. La decisión de Delap de unirse al Chelsea sobre United por £ 30 millones significó que el club finalmente pagó más del doble por su nuevo No. 9, Benjamin Sesko. Todavía tiene que comenzar un partido de la Premier League.

Sesko era en el mejor de los casos un objetivo de cuarta opción y sus versiones fueron tan convincentes como el manejo de Amorim del jugador de 22 años. Wilcox fue citado en la declaración que confirma la firma de Sesko, pero Vivell está más estrechamente unido al esloveno. La pareja fue fotografiada en un conflicto festivo cuando Sesko firmó para RB Leipzig en 2022.

Sesko fue el recluta más caro

United llevó a cabo una evaluación dirigida por datos de su temporada 2024-25 para determinar qué área requirió la mayor atención y concluyó que la falta de objetivos era el factor que contribuye a su peor temporada desde el descenso en 1974. Las matemáticas básicas podrían haber concluido eso, y mucho menos un algoritmo a medida.

Los miembros del bupplog buscaron refugio en alojamiento temporal. Antony se mudó al Hotel Marriott en Hale Barns, tan cerca del aeropuerto de Manchester que los inicios pueden haber interrumpido su sueño. Sancho entraba y salía de su casa de campo en el mismo suburbio. Garnacho cambió a un piso en Hale, pero aún pagó el alquiler en su casa de campo que sus padres y su hermano dejaron la temporada pasada.

United hizo todo lo posible para dar un giro positivo a la venta de Garnacho de £ 40 millones. Se había ido en público y el reembolso es el cuarto más alto para una partida en la historia del club. Incluso el antiguo Academia -Staf asó el dinero que United había ganado para él.

Garnacho: desapareció

Sin embargo, United trajo solo £ 2.5 millones más que la ciudad de Ipswich de Nottingham Forest para Omari Hutchinson. Garnacho se graduó de la Academia Unida, el extremo considerado por la Premier League y Argentina International. Chelsea lo tiene barato.

Fuentes de United afirmaron que la oferta de apertura del Chelsea era de £ 25 millones. Ambas partes se golpean en un desastre en el verano, ya sea Chelsea que United se conecta con sus muertos a los cascos de United que agrega Chelsea a los clubes que Bryan Mbeumo rechazó. Chelsea negó que se hayan mudado a Mbeumo.

Garnacho y su compañera en fiesta, Eva García, visitaron Londres casi semanalmente la temporada pasada. Las fuentes dicen que no se sorprenderían si la Sra. García regresa a Inglaterra ahora que el padre de su hijo se ha mudado a la capital. El personal del United en la gira después de la temporada sabía que no había posibilidad de un giro en U de Amorim en Garnacho en medio del comportamiento hosco del extremo en Kuala Lumpur y Hong Kong.

Mbeumo ha funcionado bien para United hasta ahora

Fuentes de la agencia dijeron que la estrategia de ‘Bompen’ de Amorim le costaría a United millones a principios de verano. Chelsea y Real Betis fueron los únicos postores en la mesa para Garnacho y Antony, quienes condujeron sus precios.

Antony es una gran pérdida bajo las reglas de rentabilidad y sostenibilidad de la Premier League. United Insiders dicen que el club ha mantenido la disciplina financiera de acuerdo con PSR.

Todavía está por verse si el director de Voetbal Jason Wilcox ahora saldrá de la sombra. Dan Ashworth pensó en la ventana de transferencia de verano desde United dos días después de que se cerró el año pasado en la sala de juntas de Old Trafford con periodistas.

Ashworth duró cinco meses

Un fan que se encontró con Wilcox lo presionó con entusiasmo para que hiciera el acuerdo Sesko. Wilcox enfatizó Cagily que Newcastle también estaba interesado. El fan le recordó: «Es Newcastle».

Las cifras senior de United enfatizaron repetidamente que un guardián no era una prioridad, pero la evaluación de Amorim de esa área evolucionó cuando Andre Onana y Altay Bayindir a su vez disminuyen los clangers. Amorim ha aprobado una investigación para Emiliano Martínez, pero Lammens está más personalizado para el modelo impulsado por datos que United implementa.

Patrick Dorgu fue el primero de ese tipo. Está más promovido y abrumado hasta el punto de que Amorim recurrió a comenzar a Diogo Dalot en el ala izquierda contra Burnley el sábado.

Cunha fue la primera firma del verano para United

United señaló que Lammens tenía uno de los objetivos más altos que se promovieron en Europa, hizo más salvamentos que cualquier otro portero en las diez competencias principales de Europa y realizó los pases más progresivos para cada portero menor de 23 años. Eso será irrelevante cuando esté en la red para la institución deportiva más investigada en el planeta.

United Supporters of Ciert Vintage recordará que Royal Amwerp fue el club de alimentación original del club en la década de 1990. United ha crecido a 34 jugadores al lado belga y nunca firmó a nadie de ellos. Lammens es el primero.

Las fuentes dicen que un guardián era una prioridad secundaria que era un contingente sobre si Lammens estaría disponible. Los fondos tuvieron que ser recaudados de ventas y préstamos para United para tener el espacio para realizar el acuerdo de £ 18.2 millones.

Lammens y Sesko son contradicciones. Amorim admitió cualquier cosa menos que United Priority dio el establecimiento de las recurrencias de la Premier League, pero las dos posiciones más importantes en el equipo, en Doel y en el frente, fueron asumidas por la Premier League -Geginners.

Lammens fue la última firma por la puerta

«Se mira todos los fines de semana que Matheus hace cosas contra los jugadores con los que está tratando», dijo Amorim en Chicago el 25 de julio. «Eso puede ayudarlo a tener más certeza cuando elige jugadores. Así que esa fue una política que intentamos usar esta temporada.

«Así que puedo decir que sí, no es solo eso porque tienen características que necesitamos, sino que nos enfocamos en conseguir jugadores que puedan venir aquí y enfrentar este tipo de presión, como dijiste, desde el primer día». Las fuentes del club aclararon que había un equilibrio entre los reclutas para mejorar inmediatamente el equipo y los jugadores más jóvenes con potencial.

United dejará a Amorim para aclarar si Lammens, no con los cuatro guardianes del equipo belga este mes, es su nuevo No. 1. En otra parte de la meta no hay movimiento para los gastos (al momento de escribir). United tiene cuatro guardianes senior en una temporada en la que solo podían jugar 40 juegos si dejan la Copa FA en la tercera ronda.

United ahora tiene cuatro porteros senior

La ventana de transferencia turca está abierta hasta el 12 de septiembre, pero José Mourinho no estaba interesado en Onana o Bayindir por su defensa en Fenerbahce. El subcampeón de Süper Lig compró el viejo Gestel de Mourinho, Niererson, quien arrojó leche a los portugueses después de que Manchester City ganó en Old Trafford en diciembre de 2017.

Una fuente del vestuario dijo que Amorim estaba en guardia de que la confianza de Bayindir podría ser «asesinada» si lo abandonaron después de su preciosa custodia contra el Arsenal. Al quedarse con el turco en Fulham, el propio respeto de Onana cayó, aunque eso no se disculpa en la ciudad de Grimsby.

La confianza en ambos guardianes ha disminuido entre los jugadores de United. «Altay es un buen» Keeper y tiene buenas habilidades «, dijo una fuente que funciona con el jugador». Pero United es demasiado exigente para él. «

Las primeras cuatro sesiones de firma del United del verano

United será grande para un centrocampista el próximo año, porque el área no se consideró una prioridad en la ventana reciente. Carecían de Carlos Baleba, pero comenzaron la larga competencia. Casemiro no estará en el club la próxima temporada y su heredero, Manuel Ugarte, ha sido el más pobre de los reclutas de la era de Ineos.

Ugarte jugó bajo Amorim en Sporting Lisboa durante dos años, pero comenzó esta temporada donde terminó la temporada pasada: en el sofá. El interés en Baleba sugeriría que algunas personas ya le han dado a United.

Ninguna cantidad de araña puede disfrazar eso.