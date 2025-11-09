Virgil van Dijk da su veredicto sobre la controversia del VAR cuando el Liverpool fue derrotado por el Man City – ‘No tiene sentido’

El Manchester City derrotó al Liverpool por 3-0 en la Premier League el domingo y acortó distancias con el líder Arsenal.

El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, dijo que no tenía sentido involucrarse en el debate en torno a su gol anulado en la derrota por 3-0 ante el Manchester City.

Los Blues ganaban 1-0 gracias a un cabezazo de Erling Haaland cuando Van Dijk pensó que había empatado el partido con un cabezazo en un saque de esquina, antes de que la bandera de fuera de juego se levantara contra Andy Robertson, quien se lanzó para Gianluigi Donnarumma.

El VAR comprobó la decisión y dio la razón a los árbitros de campo y el gol fue anulado. Luego, el City anotó un segundo antes del descanso a través de Nico González y Jeremy Doku coronó una fantástica actuación individual con un impresionante tercero para sellar los puntos.

Van Dijk dijo después del partido: «En el fútbol, ​​los árbitros toman las decisiones más importantes y nosotros tenemos que lidiar con ellas en el campo. Desde mi punto de vista, no tiene sentido discutir esto. La realidad es que perdimos 3-0 y eso es un gran golpe».

‘No importa lo que diga [about the goal] porque todo lo que diga quedará en los medios y todo el parón internacional será sobre mis comentarios sobre la decisión. Sólo me concentro en el hecho de que perdimos. Se puede discutir si debería haberse dejado en pie.

«La primera mitad fue difícil y ellos estaban mucho más cómodos con el balón y fue difícil para nuestros muchachos presionarlos. No creo que hubiera mucho peligro, pero Doku jugó un buen partido y fue difícil para Conor». [Bradley] a veces uno a uno. No creo que hayamos tenido muchos problemas, pero podríamos haberlo hecho mejor.

«En la segunda parte tuvimos que esforzarnos más. Tomamos más impulso en la posesión, pero nuestra presión no fue lo suficientemente buena.

«Se trata de encontrar consistencia y continuar. Ahora iremos a nuestros países, nos mantendremos en forma y listos para una gran racha después. No vamos a rendirnos en absoluto. Estamos en noviembre y estamos listos para una temporada larga y una gran pelea».