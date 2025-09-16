Vincent Kompany trae homenaje al ícono de la caja y el fanático de Man City Ricky Hatton después de la trágica muerte

«Si has estado en Manchester, entiendes lo grande que era Ricky»

Vincent Kompany ha dado un homenaje conmovedor al ícono del boxeo y al fanático de Man City, Ricky Hatton, después de su trágica muerte. (Imagen: Getty Images)

Vincent Kompany ha dado un homenaje conmovedor al ícono del boxeo y al fanático de Man City, Ricky Hatton, después de su trágica muerte.

El hombre de 46 años, nacido en Stockport y criado en Hattersley, ganó un ejército de fanáticos durante su brillante carrera ganadora de títulos mundiales en dos distribuciones de peso en la década de 2000.

El ícono de la caja fue encontrado trágico muerto el domingo por la mañana (14 de septiembre) en su casa en Gee Cross, Hyde, que colapsó con la estrella con figuras del mundo del deporte y las celebridades que expresan su respeto.

La noticia condujo a una gran cantidad de tristeza y trajo una pequeña marea de flores, velas, camisas de fútbol y guantes de boxeo a las puertas de su casa.

Las noticias sobre la muerte del ex campeón mundial Hatton, quien fue sinónimo de su querida ciudad, llegó a la edad de 46 años solo unas pocas horas antes del inicio en la victoria de Derby 3-0 de la ciudad en el Manchester United.

El club dijo anteriormente que fueron «destruidos» y que se detuvo un minuto de aplausos antes del juego.

Kompany, de 39 años, anteriormente pasó más de diez años de su carrera en el juego en Manchester cuando jugó para Man City y era el ex capitán.

Y el martes (16 de septiembre) se le preguntó en Sky Sports sobre Hatton antes de la colisión de la Liga de Campeones del Bayern Munich contra el Chelsea a la que respondió: «Es muy difícil de explicar. Si has estado en Manchester, entiendes lo grande que era Ricky».

El ahora Bayern Munich -Manager continuó: «Comparación [it] Para los periodistas alemanes es como si él fuera Thomas Müller de Munich, pero de otro deporte. No recuerdo ningún gran evento para Man City, donde no ha sido parte o centro.

«También fue respetado en ambos lados, lo que no es fácil en esta parte del mundo. Fue una noticia claramente devastadora. No puedo pensar que habría un solo mancuniano que no había hablado de eso todo el día, la familia solo porque tuvo un impacto en la vida de todos.

«Espero que muchas personas recuerden las grandes cosas que hizo por la ciudad».

La estrella de Man City anteriormente rindió homenaje a Hatton en una publicación en X, junto con una imagen de él junto a Hatton y el líder de Oasis, Liam Gallagher, escribió: «Extrañaremos a su ricky. Nuestros pensamientos están con la familia y los amigos. Descanse en plástico».

Durante el Derby de Manchester el fin de semana, el mediocampista Foden anotó el gol de apertura de la ciudad antes de que Erling Haaland agregara dos más.

Luego, cuando se le preguntó si la victoria era para Hatton, Foden, que nació en Stockport, al igual que el boxeador, en Sky Sports: “100 por ciento. Tenía una motivación adicional en el juego.

«Fue para él y su familia y para las personas que sufren ahora. Los niños lo dieron todo. No fue un buen partido, pero todo fue para él».

Antes del juego, Foden había dicho: «Mi corazón claramente va a su familia en este momento difícil. Por supuesto, escuchar las noticias justo antes de que una gran competencia sea devastadora. Estoy seguro de que habría estado aquí hoy, apoyarnos».

El jefe de la ciudad, Guardiola, agregó: “He estado aquí durante 10 años y ha habido muchos minutos de silencio, pero no recuerdo nada tan intenso como hoy.

«Muchas gracias a los fanáticos del hombre United que se han comportado y bienvenido a sí mismos. Sé que fue un campeón mundial en el boxeo y fue un momento especial.

«Ninguna palabra puede contener el dolor que la familia siente en este momento por esta pérdida, pero, por supuesto, estamos cerca. Sé cuán increíblemente un fanático de una ciudad (era). Viviría los momentos malos y los buenos momentos de los últimos 10-15 años.

“Sé por los fanáticos lo cerca que estaba. Fue una experiencia que siempre recordaré porque sentí en todos los aplausos de cada persona en el estadio que sintieron la gratitud por lo que hizo profesionalmente.

«Era un gran y enorme fanático de la ciudad y lo siento mucho por la familia».

Todos los partidos de la tierra estuvieron involucrados en lo que fue un homenaje sincero para uno de los atletas más famosos de Manchester para la competencia.

«Hatton, un ícono del boxeo británico … fue visto por muchas como una de las personalidades más convincentes que el deporte ha producido», dijo la declaración de la ciudad.

Continúa: “Hatton llevaba pantalones cortos azules y usó Blue Moon como su canción de huelga durante su carrera. Ricky fue uno de los seguidores más queridos y respetados de la ciudad, a quien siempre se les recordará una brillante carrera de boxeo que lo vio ganar títulos mundiales con peso de la soldadre y peso ligero.

«A todos en el club les gustaría enviar nuestras sinceras condolencias a su familia y amigos en este momento difícil».