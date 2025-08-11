Viktor Gyokees eligió completar un traslado al Arsenal este verano, a pesar del interés del Manchester United

VIKTOR GYOKERES probablemente comenzará un comienzo para el Arsenal vs Man United (Imagen: Arsenal FC a través de Getty Images)

Viktor Gyokees parece estar esperando el primer partido de la Premier League del Arsenal contra el Manchester United.

El internacional de Suecia completó su mudanza al Emirates Stadium desde Sporting Clube de Portugal en un acuerdo con un primer £ 55 millones, más £ 8.7 millones en complementos. United también estaba conectado con él, con especulación de una reunión junto a su ex jefe Ruben Amorim.

En su búsqueda de un nuevo centro hacia adelante este verano, United se vio obligado a recurrir a Benjamin Sesko, quien llegó al club este fin de semana en un acuerdo de € 76.5 millones (£ 66.4 millones) y € 8.5 millones (£ 7.3 millones) en complementos. El propio Sesko se asoció previamente con un movimiento al Arsenal en la ventana de transferencia antes de que los Gunners eligieran firmar a los gyokeres.

Los dos delanteros son probablemente el primer centro de Keus para sus nuevos clubes esta temporada y pueden enfrentarse en el primer juego de la nueva campaña. Gyokees jugó en los partidos amistosos del Arsenal contra Tottenham, Villarreal y Athletic Bilbao.

Sin embargo, su primer gol se encontró el último, en su victoria por 3-0 que aseguró la Copa Emirates. Un candidato fuerte para hacer su primer comienzo en la Premier League en Old Trafford el domingo (17 de agosto, 4.30 pm), Gyokeres ya ha dejado un mensaje en las redes sociales.

Después de la victoria sobre Bilbao, el delantero escribió en Instagram: «Gran ambiente y gran apoyo. Listo para el domingo».

Su ex compañero de equipo deportivo Pedro Goncalves respondió: «El programa está a punto de comenzar».

Mikel Arteta está impresionado por el jugador de 27 años, pero Amorim querrá evitar que quite sus trucos habituales.

«Creo que sus objetivos, su amenaza, creo que pinta a ambos centrales», dijo Arteta. «Es un jugador que cuando lo dejas con espacio, uno contra uno, él te destruirá.

«Así que él creará mucho espacio para nosotros, y en cada situación es un jugador que puede marcar un gol».

