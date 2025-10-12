Vida y muerte: cómo Erling Haaland mejoró aún más en Man City

El delantero del Manchester City Erling Haaland está en la mejor forma de su vida y una serie de cambios en el último año han ayudado

Erling Haaland

Hay una profunda ironía en el camino de Erling Haaland hacia la felicidad.

El delantero del Manchester City ha recorrido la tierra para alcanzar la perfección en su apuesta por plasmar su talento generacional, ahondando en la ciencia del biohacking para conseguir el mayor número de beneficios posibles. Ha incorporado leche cruda e hígado a su dieta, ha usado vasos especiales por la noche y se ha tapado la boca con cinta adhesiva, pero una de las mayores cosas que su forma ridícula ha inspirado esta temporada es algo que comparte con aproximadamente tres de cada cuatro hombres británicos: ser padre.

«Nunca me he sentido tan bien como ahora», le dijo al Brentford después de marcar su gol número 18 de la campaña con el club y la selección en su undécimo partido.

«Creo que, ante todo, se trata de preparación, de prepararse para los juegos. Puedes estar físicamente preparado, pero también tienes que estar mentalmente preparado».

«Y para ser honesto, creo que tener un hijo me hace aún mejor porque en realidad me estoy desconectando más que nunca. No pienso en fútbol para nada, y cuando eres más joven a veces piensas en esto y aquello y tal vez te preocupas un poco por las cosas».

“Pero cuando llego a casa me relajo aún más, ¡así que supongo que tengo que felicitar a mi hijo!”

Muchos sabrán muy bien a qué se refiere Haaland cuando habla de su hijo, dejándole muy poco tiempo para pensar en cualquier otra cosa en casa, pero, sin embargo, es notable para alguien tan intrigado por los logros como el noruego, que algo que ha existido desde Adán y Eva pueda tener un impacto tan grande como los últimos avances que la ciencia y la tecnología tienen para ofrecer.

El hijo de Haaland no es la única razón de su forma, pero contribuye a una vida que ahora es mucho más tranquila que la temporada pasada, cuando tuvo un rendimiento inferior con sólo 31 goles con el City. Una valoración así del año pasado todavía puede parecer dura, pero debe serlo por el talento que tiene Haaland. Y el hecho de que ya haya marcado doce goles con su club esta temporada lo refleja.

A Haaland le encanta ser padre y, con su pareja Isabel, está aún más asentado en una zona más verde del Gran Manchester que en el apartamento en el centro de la ciudad en el que vivieron por primera vez después de que fichó por el club en 2022. Son más felices allí en esta etapa de sus vidas y, aunque convertirse en padres cambia todo para siempre, les aporta estabilidad y felicidad después de las preocupaciones que puede traer el embarazo.

Si el nacimiento es un acontecimiento que cambia la vida, también lo es la muerte. Haaland, sin pedir disculpas, profundizó en una entrevista reciente con la emisora ​​​​noruega NRK mientras abordaba un tema que no suele surgir en una entrevista flash posterior al partido.

“En realidad tengo un poco de miedo a la muerte porque no sé qué está pasando”, dijo. «Da un poco de miedo cuando estás solo en la cama antes de quedarte dormido y piensas: ¿Qué pasará el día que muera? ¿Irás al cielo? ¿Vas a ir al infierno? ¿A dónde vas?».

Haaland ha tenido que pensar en la muerte durante el año pasado mientras lloraba a un amigo cercano. Ivar Eggja, el mejor amigo de su padre y una de las pocas personas que pertenecían al círculo íntimo del futbolista, falleció el pasado mes de septiembre a los 59 años.

Nadie sabe cómo afectará a un joven de 24 años la pérdida de alguien que era como un tío para él, pero quienes están cerca de él sugieren que le ha pasado factura incluso a alguien tan fuerte mentalmente como Haaland. Mientras intentaba mantener unido al City la temporada pasada, también experimentaba muchas cosas en su vida personal que estaban fuera de su control.

Estar más cómodo fuera de la cancha ha creado la mejor versión de Haaland que él o cualquier otra persona haya visto jamás. Está en un lugar más feliz de poder aportar motivación al club y al país; cuando esa energía se desvanece, un suave empujón del defensa del Brentford, Sepp van der Berg, puede animarlo rápidamente.

Si bien el número 9 se siente mejor que nunca, también es más visible que nunca después de mudarse a una parte más privada de la ciudad. Las actualizaciones periódicas en su cuenta de Snapchat en las últimas semanas han incluido de todo, desde mensajes amenazantes de fanáticos de clubes rivales hasta interrumpir el regreso de Rayan Cherki al equipo y eliminar a sus compañeros de equipo y a él mismo.

A pesar del peligro que podría surgir si Haaland pudiera ver todos los mensajes en su cuenta, no hay preocupaciones sobre cómo se tomará esto. El noruego también renunció recientemente a cuatro horas de su tiempo para un documental de 45 minutos en la televisión noruega en el que personas con discapacidad le hacían preguntas; Michael Sheen, Danny Dyer y David Tennant se encuentran entre los que filmaron una versión en inglés llamada The Assembly.

El tiempo dirá qué tan público sigue siendo y cuánto tiempo puede durar su parche morado, pero todo parece que Haaland triunfará esta temporada. Si eso significa llevar a Noruega a su primer gran torneo y a su primer Mundial desde su nacimiento (se enfrentarán a Israel el sábado después de ganar sus cinco primeros partidos en el grupo de clasificación), sólo aumentará el factor de bienestar que rodea al jugador.

Van Den Berg se enteró la semana pasada de que es mala idea enfadar a Haaland, pero el City querrá mantenerlo feliz otros diez años.