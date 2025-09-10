Victor Osimhen Transfer ‘postura’ de Man United, explicada como Andre Onana ‘Plan’, emerge

Los gastos de verano del Manchester United pueden haber terminado, pero aún pueden completar acuerdos esta semana, porque otras transferencias permanecerán abiertas al negocio

Galatasaray -Spits Victor Osimhen (Imagen: Omer Taha Cetin/Anadolu a través de Getty Images)

El gasto de la transferencia de verano del Manchester United llegó a su fin la semana pasada cuando se cerró la ventana.

En general, había la sensación de que United le fue bien en la ventana, dado que esta temporada no se ofrece fútbol europeo para alentar su dinero y ayudar a los jugadores al club. El ataque recibió una gran marca y las demandas de muchos fanáticos para actualizar el departamento de porteros pueden haber sido respondidas por la llegada de Senne Lammens.

Después de la ventana, sin embargo, siempre hay tiempo para reflexionar sobre lo que podría haberse hecho mejor y aún más ofertas para completar. Tal como, Deporte para hombres ha visto algunas líneas de transferencia que circulan alrededor de los rojos esta semana.

Postura de Osimhen

Según Tuttosport, United ha investigado varias opciones para mejorar su línea de referencia, incluida la declaración de Galatasaray, llegada a Victor Osimhen. El nigeriano fue un jugador al que se le preguntó en los últimos veranos después de que su lugar en Napoli se había vuelto insostenible.

El informe también afirma que es arrepentido en Old Trafford que United no se mudó a Moise Kean de Fiorentina. En cambio, compraron a Benjamin Sesko, pero no agregaron a ningún otro jugador para acompañarlo en la línea delantera.

Lo que dice los hombres Sport: A pesar del informe de Italia, entendemos que United Osimhen nunca ha considerado seriamente en esta ventana de transferencia, lo cual es bastante sorprendente teniendo en cuenta su historial para Napoli y durante Galatasaray la temporada pasada. Se imagina que en el futuro el delantero podría estar buscando un cambio a una competencia de los cinco mejores y que los Rojos podrían reconsiderar su actitud. En lo que respecta a Kean, habría sido una apuesta más grande para United que Osimhen y si realmente lamentan que no lo persigan más, está abierta a la interpretación.

Quizás los únicos arrepentimientos de United desde esta ventana pueden ser que no tienen una alternativa sorprendente a Sesko en la línea de reinicio. Pero con Matheus Cunha y Bryan Mbeumo listos para liderar la línea, esa atención ha disminuido algo.

El plan de Onanan

Según lo informado por el Manchester Evening NewsAndre Onana está a punto de salir de United para Trabzonspor en préstamo y el movimiento será un gran cambio de la posición en la que el portero estaba al comienzo del verano. Según TeamTalk, Onana va a Turquía en busca de sí misma en la ventana de la tienda.

Andre Onana está listo para convertirse en miembro de Trabzonspor (Imagen: Shaun Brooks – Camera Sport a través de Getty Images)

Se afirma que United espera que el camerunés vuelva a encontrar su forma y, por lo tanto, estará en una mejor posición para venderse en 2026. El período de préstamo de Onanan no contiene una opción para ir a Trabzonspor de forma permanente.

Lo que dice los hombres Sport: Ciertamente le interesa al United ver a Onana florecer en el campo nuevamente. Está claro que la firma de la tienda no tuvo éxito y que la confianza se pierde en Old Trafford.

Sin embargo, si se desempeña bien para Trabzonspor, existe la posibilidad de que un club lo busque en una competencia entre los cinco primeros el próximo verano. Ese sería en última instancia el escenario ideal para ambas partes que van más allá.

