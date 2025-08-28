Vi por qué Bruno Fernandes gritó contra su compañero de equipo antes de la derrota de Shoipout de Man United

El Manchester United perdió los penaltis contra Grimsby en la Copa Carabao y aquí están los puntos de conversación del juego y unos pocos momentos que quizás hayas perdido.

Fernandes argumentó con Bayindir para transmitir un mensaje a Onana. (Imagen: 2025 Getty Images)

El Manchester United sufrió una destrucción sorprendente contra Grimsby en la Copa Carabao el miércoles por la noche.

United fue introducido en la segunda ronda de la competencia debido a sus fallas en calificar para Europa, y Blundell Park fue una venta para la visita de los Rojos.

Grimbsy estuvo 2-0 durante el descanso y sintió un gran muerto. United humedad con goles de Bryan Mbeumo y Harry Maguire para forzar un tiroteo de penalti, pero los anfitriones triunfan para traer una derrota vergonzosa al lado de Ruben Amorim.

Aquí hay algunos puntos del juego y algunos momentos que quizás hayas perdido.

Amorim gira en su dedo

Solo siete minutos en el juego, Amorim recurrió a su cuerpo técnico en el sofá y agitó los brazos con frustración. No estaba contento de que Matheus Cunha no hubiera escuchado instrucciones y también estaba en el caso de Tyler Fredricson, gritando sobre las áreas del campo en el que debería jugar.

Fredricson recibió un oído de Amorim en la primera mitad y Kobbie Mainoo fue irritado por su compañero academia, entregrados cuando pasó la pelota en lugar de jugar el pase a Diogo Dalot.

Sin embargo, Amorim estaba en el caso de casi todos. No estaba contento de que Grimsby tuviera un comienzo rápido y fue prácticamente la persona que logró cada jugador para informarles dónde deberían estar.

No hay disculpas por Amorim esta temporada. El jugador de 40 años ha tenido suficiente tiempo para transmitir su mensaje y no debería ser jugadores administradores de hombres durante un partido en esta fase de su mandato.

Drama

Grimsby tomó la primera penalización en el tiroteo, pero Andre Onana no tomó el balón para darle a Bruno Fernandes por su spotkick. Onana hizo lo mismo cuando Mbeumo actuó por primera vez y Fernandes respondió rápidamente, gritándole que le diera el próximo nakomer de la penalización del United.

Fernandes incluso tuvo que gritar en una fase en Bayindir. Fernandes quería que el colega de Onana del portero transmitiera el mensaje, y el internacional de Camerún finalmente lo recibió.

Los tiroteos están determinados por pequeños márgenes y Onana no parecía estar preparado para que el juego llegue a esa etapa.

Consolas de Fernandes Mbeumo

Los fanáticos sombríos invadieron el campo cuando Mbeumo perdió su penalización. Miles de fanáticos corrieron por la hierba y algunos de sus seguidores decidieron Mbeumo, acompañado de Fernandes.

Fernandes fue al lado de Mbeumo para proteger y consolar a su deprimido compañero de equipo. El capitán del United lo escoltó de regreso al vestuario junto a un miembro del personal de los Estados Unidos.

Choque de Amorim

¿Cuáles fueron las posibilidades de Grimsby a la siguiente ronda de la Copa Carabao? United fueron los grandes favoritos de los corredores de apuestas y no hubo molestias en Blundell Park.

Para el primer gol de Grimsby, Manuel Ugarte perdió el balón y pasó un tiempo abordando al árbitro en lugar de tratar de pagar su error (¿con qué frecuencia lo hemos visto con Ugarte?). Onana debería haberlo hecho mejor con el bajo ataque y Amorim se sorprendió en la línea de toque.

Blundell Park estalló y Amorim observó impotente con las manos en las caderas. Luego, Amorim cortó la misma figura cuando Grimsby anotó nuevamente solo ocho minutos después.

Ser burlado de los fanáticos de Grimsby

El administrador de Grimsby en X cuarto cuando se hizo la copa Carabao. La posibilidad de dar la bienvenida a United en Blundell Park prometió una gran oportunidad, pero incluso la más optimista de los fanáticos de Grimsby no habría predicho su primera mitad de rendimiento, lo que les hizo liderar 2-0.

Sus fanáticos disfrutaron cada momento. «Premier League, te ríes», fue la burla de las gradas, junto con un mensaje para Amorim. «Estás despedido por la mañana», cantaron.

«¿Quién es el maldito infierno?» Los fanáticos de Grimsby agregaron. Los 1.200 fanáticos en la parte de la parte quedaron atónitos en silencio.

Maguire con el brazalete

Maguire perdió el brazalete del capitán en 2023, pero lo ganó contra Grimsby.

El complejo del defensor ha sido una historia notable y merecía usar el brazalete. Maguire ha sido un profesional modelo desde que Erik Ten Hag le quitó el brazalete y nunca ha aparecido sobre su ‘descenso’.

Ahora United necesita líderes en el vestuario más que nunca.