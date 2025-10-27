«Vi en quién el Manchester United podía justificar gastar £100 millones y no era en Carlos Baleba»

El Manchester United logró tres victorias seguidas el sábado, pero fue una noche inolvidable para Carlos Baleba del Brighton.

Carlos Baleba pelea contra Bruno Fernández (Imagen: OLI SCARFF/AFP vía Getty Images)

Carlos Baleba bromeó en las redes sociales diciendo que «vendría a Old Trafford» antes de la victoria del Manchester United por 4-2 sobre Brighton y Hove Albion.

Aunque la publicación fue eliminada, tal vez su impacto persistió una vez finalizada la hora del camerunés en Old Trafford. A los 21 años, hay mucho margen de mejora, pero ese posible movimiento del United tendrá que posponerse por ahora.

Baleba era el jugador que los aficionados del United buscaban en las filas rivales, pero tuvo problemas. Bryan Mbeumo le hizo pasar un momento tórrido y cuando el mediocampista desató un disparo descarriado en la segunda mitad, Fabian Hurzeler supo que era hora de un cambio.

Dado que Baleba no era el hombre de £ 100 millones que Brighton esperaba que fuera en Old Trafford, su partida hizo que otro jugador llamara la atención: Yankuba Minteh. Cuando el joven de 21 años dejó Newcastle en 2024, sorprendió porque solo había estado en St James’ Park durante un año.

Durante esos doce meses estuvo cedido en el Feyenoord, por lo que la afición del Newcastle no pudo ver su potencial. Eddie Howe podría haberse estado engañando si hubiera visto la actuación de Minteh en Old Trafford.

Yankuba Minteh estuvo excelente contra el Manchester United

Mostró lo que podía hacer al comienzo de la primera mitad cuando le dio la vuelta al normalmente imperturbable Leny Yoro antes de quedarse sin espacio. Sin embargo, se mantuvo positivo y directo y demostró ser la principal fuente de todo lo bueno del juego del Brighton.

En la segunda mitad giró hacia el lado derecho, pero no fue menos efectivo y supuso una dura prueba para Ayden Heaven. Rompiendo por el medio, Patrick Dorgu se encontró en problemas y tuvo la suerte de recibir un toque ligeramente fuerte del extremo.

Minteh y Danny Welbeck fueron quizás los dos jugadores del Brighton que no merecían estar en el bando perdedor en Old Trafford.

¿Minteh encajaría en el sistema de Estados Unidos? Potencial. Es joven y se le podría ver desempeñando un papel similar al de Amad o Mbeumo.

¿Debería el United pagar 100 millones de libras por él? Es casi seguro que no, especialmente porque ese puesto está actualmente bien ocupado y puede que no haga falta mucho para fichar a Minteh. Pero el extremo le mostró a Baleba el nivel que hay que tener para ganarse el fichaje del United.

Sí, uno es delantero y el otro mediocentro defensivo, pero Minteh jugó con la libertad que no tenía su compañero.

Lejos de quedar asombrado por la ocasión, Minteh disfrutó y el United no lo miraría mal en el futuro.