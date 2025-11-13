‘Vi a Rubén Amorim enojarse durante el entrenamiento, se sentía completamente impotente’

Rubén Amorim pasó una temporada en Qatar y su ex entrenador explicó cómo la pasión del técnico del Manchester United a veces le vencía en el campo

Rubén Amorim lleva un año como técnico del Manchester United (Imagen: Ash Donelon, Manchester United vía Getty Images)

El técnico del Manchester United, Rubén Amorim, se sintió «impotente» y «molesto» durante el entrenamiento mientras jugaba en Qatar, reveló su ex entrenador Mauricio Larriera. No hace mucho tiempo, el técnico del United jugaba al fútbol, ​​después de pasar la temporada 2015/16 en el Al-Wakrah.

El excentrocampista portugués pasó por primera vez en la cantera del Belenenses en 2003 antes de fichar por el Benfica cinco años después. Hacia el final de sus días como jugador, Amorim pasó tres temporadas cedido en Braga y en la Qatar Stars League, donde fue entrenado por la leyenda uruguaya Larriera.

Pero Larriera admite que la vida en Qatar no siempre ha sido fácil para él y para Amorim, y las frustraciones de este último a veces se desbordan durante los entrenamientos y los partidos. Esa ira surgió de las altas expectativas del apasionado Amorim y del hambre de desempeñarse mejor, lo que en ocasiones significó que su manager tuvo que brindarle una perspectiva muy necesaria.

Larriera dijo en una entrevista a O Jogo el año pasado: «Siempre jugó muy bien, pero desafortunadamente fue expulsado en un partido. No, en dos. Y me pidió disculpas por eso. Es parte del juego, pero se enojó aún más que yo cuando no funcionó. La impotencia que sentía lo abrumó».

«En un partido lo amonestaron dos veces y al final perdimos. En el otro fue por una falta, un poco por cansancio y un poco por impotencia. Se sentía muy impotente. Durante el entrenamiento se molestaba y entonces le decíamos: ‘Rubén, por favor, no te enojes’. A veces era él: ‘Mauricio, por favor, no te enfades'».

«Él no entendía ciertas cosas, Qatar estaba en proceso de crecimiento. Cuando estaba enojado, lo abrazaba y le decía: ‘Relájate, Qatar es así’. Él me decía lo mismo».

Si bien Amorim adquirió valiosos conocimientos de Larriera durante su año en Al-Wakrah, donde marcó dos goles en catorce partidos, el técnico reveló que el centrocampista también mejoró sus propias habilidades como entrenador.

Explicó: «Me permitió aumentar el nivel y la calidad de mi entrenamiento. Me ayudó a realizar algunos ejercicios muy complejos. Vivíamos en el mismo lugar, bebíamos tazas de café solo y hablábamos durante horas, compartiendo muchas cosas. Me presentó a un ser humano excepcional y un jugador de fútbol de primera.

Amorim tuvo una exitosa carrera futbolística (Imagen: AFP vía Getty Images)

«Pude ver que estaba muy interesado en todos nuestros planes, planes de juego, todo, pero no me di cuenta de que estaba pensando en ser entrenador. Se retiró allí y creo que tenía 32 años, muy joven. Yo quería que se quedara allí y no lo hizo. Yo estaba lejos de mi familia, fue difícil cuando se fue… me dijo que me quedara, que me iba bien, que me conocían.

«Vivíamos en el Four Seasons, conocí a su mujer, ella estaba embarazada. Salimos a almorzar y cenar un par de veces, hablamos de muchas cosas, también de fútbol, ​​pero principalmente de la vida. Estábamos juntos en un lugar del mundo que era muy extraño para todos nosotros. No esperaba que se convirtiera en lo que se convirtió: un entrenador de élite en Europa y el mundo».

«Rubén siempre fue muy abierto con nosotros, me abrió su corazón y su sabiduría. No sé si teníamos argumentos técnicos sobre el fútbol, ​​podría haber sido así, pero siempre hubo una sonrisa cómplice».

Después de retirarse, Amorim dio un paso audaz hacia la dirección al aceptar el puesto en Casa Pia en 2018. Impresionó a los pececillos antes de hacerse cargo del Braga en 2019, ganando una Taca da Liga en su primera temporada. Eso le valió un gran paso al Sporting CP en 2020, donde disfrutó de cuatro años de gran éxito con los gigantes portugueses, ganando dos títulos de Primeira Liga y Taca da Ligas cada uno.

Mauricio Larriera trabajó con Amorim en Qatar (Imagen: Getty)

El pasado mes de noviembre, Amorim fue confirmado como sucesor de Erik ten Hag en el Manchester United, poniendo fin a un largo período de incertidumbre en torno al técnico holandés. Pero si el hombre de 40 años pensó que su estancia en Qatar fue estresante y frustrante, sus primeros 12 meses en Old Trafford resultarían mucho más desafiantes de lo que jamás hubiera imaginado.

En su primera temporada, Amorim llevó al United a su peor resultado en la Premier League: el puesto 15, mientras luchaba por inculcar su filosofía única y lograr el éxito. La temporada pasada llegó a la final de la Europa League, donde su equipo no logró clasificarse para la Liga de Campeones tras derrotar a un igualmente deprimente Tottenham.

Ha enfrentado preguntas constantes sobre si sus ideas pueden tener éxito en un club inglés importante como el United, con especulaciones desenfrenadas sobre cuándo la jerarquía del club podría perder la paciencia y despedirlo. Su porcentaje de victorias en el United, poco menos del 40%, está entre los más bajos de cualquier entrenador permanente del United desde la Segunda Guerra Mundial.

Amorim registró victorias consecutivas por primera vez a principios de esta temporada y su equipo ocupa actualmente el séptimo lugar en la liga. Su única posibilidad realista de levantar un trofeo esta temporada reside en la Copa FA.

