Vesatilla de lesiones de la ciudad ‘no lista’ con Pep Guardiola en Rodri Corgerie

El administrador del Manchester City, Pep Guardiola, ha dado la bienvenida a Rodri en su equipo, pero advirtió nuevamente sobre su recuperación

La estrella de Manchester City, Rodri, se perdió la victoria de la Premier League en Burnley

Pep Guardiola advirtió que no sabe cuándo Manchester City podrá ver lo mejor de Rodri nuevamente.

El ganador del Ballon d’Or resultó herido la mayor parte de la temporada pasada con una lesión de LCA y, aunque regresó a la acción en mayo, todavía está luchando por dejar atrás el problema. Tres comenzaron en una semana contra United, Napoli y Arsenal parecían indicar un regreso a su apogeo, solo para que el jugador dejara los siguientes dos juegos como resultado.

Rodri entrenó y viajó a Mónaco con sus compañeros de equipo el martes y pudo comenzar en el estadio Stade Louis II cuando City llega a las dos victorias de dos en la Liga de Campeones de este año. Guardiola, sin embargo, no tiene la sensación de que su Star -Midfielder actualmente podría repetir un hechizo castigador de tres juegos en una semana.

«Ahora no está lesionado, pero la semana anterior fue tan exigente con United, Napoli y especialmente en el Arsenal y en este momento no puede jugar tres juegos en una semana a un nivel superior, intensidad superior que exigen los oponentes», dijo Guardiola. «Mi sensación ahora es que no está listo porque necesita tiempo.

«Este tipo de lesión, es al menos un año y luego tienes que ser paciente … Nico [Gonzalez] Hizo un juego increíble el último juego y mejora día tras día y [Mateo] Difícil[cic] será bastante similar. Tijjani [Reijnders] Puede jugar allí y ver qué pasa. «

Guardiola tampoco quiere apresurarse para firmar a Rayan Cherki de las lesiones y lo mantendrá fuera de esta semana en Mónaco y Brentford para evitar que la lesión de Dijing sea peor que lo haya mantenido afuera en las últimas cuatro semanas. Sin embargo, es optimista sobre el regreso del francés, así como a Abdukodir Khusanov, Rayan Ait-Nouri y posiblemente a Omar Marmoush a tiempo para el juego en casa contra Everton después del descanso internacional de octubre.

«Tal vez trague mis palabras, pero amo muchas cosas que veo», dijo el líder de la ciudad. «Tenemos que mejorar y dar medidas en nuestro juego, no nuestra mentalidad, pero en la forma en que jugamos tenemos que dar un paso adelante.

«Pero lo haremos. Estoy muy positivo con eso. Estoy tan obsesionado con el equipo que juega cada vez mejor.

«Hemos hecho tres puntos contra un top como Napoli, tenemos que ganar todos los juegos en casa y uno o dos de distancia. Creo que no hay más allá y espero que tengamos muchos jugadores de regreso después de Brentford: Cherki, Khusanov, Ait -Nouri, con suerte Omar».

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.