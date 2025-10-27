‘Vergonzoso’: la decisión del cedido del Man United, Jadon Sancho, explicada durante la victoria del Man City

La frustración de Jadon Sancho con el tiempo de juego en el Aston Villa continuó el domingo cuando fue sustituido tras ser presentado por Unai Emery al principio del partido.

El técnico del Aston Villa, Unai Emery, explicó por qué Jadon Sancho fue expulsado tras entrar en la primera mitad de la victoria por 1-0 del domingo sobre el Manchester City en la Premier League.

Sancho fue convocado en el minuto 29 cuando Emiliano Buendía abandonó el campo lesionado. Villa acababa de repasar los esfuerzos a largo plazo de Matty Cash antes de que Emery se viera obligado a realizar un cambio.

Desde su salida del Manchester United a finales de verano, Sancho ha tenido un tiempo de juego limitado. Antes de la victoria sobre el City, solo había disputado un partido en la Premier League, saliendo desde el banquillo en el empate 1-1 contra el Sunderland.

Fue titular en la derrota de la Europa League de la semana pasada ante el Go Ahead Eagles después de regresar de una enfermedad, antes de conseguir minutos más competitivos el domingo. Sin embargo, no duró mucho en Villa Park, regresando al banco de suplentes en el minuto 74.

Emery presentó a Evann Guessand para ayudar a asegurar la victoria, reemplazando a Sancho. Al abandonar el campo, el jugador de 25 años mostró una figura decepcionada y pareció evitar a Emery antes de tomar asiento en el banquillo.

Después del partido, Emery fue interrogado sobre la doble sustitución de Sancho, y el técnico del Villa explicó que el plan era darle siempre al cedido del United un número limitado de minutos para que estuviera en forma para el partido.

“Sí, claro que no está contento, pero lo hice antes con Morgan Rogers, con Emiliano Buendía, con Leon Bailey, y él jugó sesenta minutos el jueves”, explicó.

“Cuando él (Buendía) se lesionó hoy, tal vez mi plan era que él (Sancho) jugara treinta minutos, pero decidí jugar más y él jugó cuarenta y cinco minutos, pero mi plan era que cuando lo sustituyeron por Emiliano Buendía, la idea tal vez era no jugar todos los minutos hasta el último momento.

«Le dije también: él lo siente, es vergonzoso. Antes Morgan, Emiliano Buendía y León Bailey sentían lo mismo cuando los sometía, pero no era un castigo. Y ahora no es un castigo».

