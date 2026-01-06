Veredicto de Glasner, opción de Maresca, convocatoria de Xavi: se alcanza el próximo acuerdo con el Manchester United

Enzo Maresca, Oliver Glasner y Andoni Iraola se encuentran entre los que podrían convertirse en el próximo entrenador permanente del Manchester United tras el despido de Rubén Amorim.

Enzo Maresca podría convertirse en el próximo entrenador del Manchester United (Imagen: Getty Images)

El Manchester United busca un nuevo entrenador permanente tras la decisión de despedir a Rubén Amorim.

Los Rojos confirmaron en un comunicado del club el lunes por la mañana que Amorim, de 40 años, había sido relevado de sus funciones después de 14 meses en el cargo. En ese período, Amorim guió al United a la final de la Europa League al final de la temporada pasada, ganando 24 de sus 63 partidos allí.

El empate 1-1 del domingo contra el Leeds United resultó ser el último partido de Amorim al mando, ya que el ex entrenador del Sporting dejó al CP United con el club sexto en la Premier League después de 20 partidos. El excentrocampista del United, Darren Fletcher, asumirá el cargo de forma interina durante la visita del miércoles al Burnley.

SE entiende que el United se siente cómodo con Fletcher a cargo de los asuntos del primer equipo durante más de un partido mientras sopesan sus opciones sobre un sucesor permanente de Amorim.

Si bien el United puede esperar hasta el verano, Enzo Maresca y Oliver Glasner se han convertido en los favoritos para conseguir el puesto a tiempo completo, con jugadores como Gareth Southgate, Kieran McKenna, Andoni Iraola y Xavi Hernández vinculados.

Aquí, nuestro Noticias de la noche de Manchester Los escritores echan un vistazo a quién creen que United debería nombrar a continuación…

kieran rey

Creo que Oliver Glasner debería ser el próximo entrenador permanente del United. Ha hecho un trabajo excepcional en Crystal Palace y, como lo hizo Antonio Conte, ha demostrado que un sistema de tres defensas puede funcionar en la Premier League.

Sí, puede que necesite adaptar su formación a las exigencias más ofensivas de los seguidores del United, pero creo que tiene la capacidad de construir un equipo realmente sólido en Old Trafford con su filosofía e ideas.

Antes de que Palace perdiera a Daniel Muñoz, Chris Richards e Ismaila Sarr por lesiones, estaban entre los mejores equipos defensivos y ofensivos de la Premier League esta temporada, tanto en términos de actuaciones esperadas como reales.

Ocuparon el cuarto lugar en la tabla y dieron la oportunidad a los llamados seis primeros por su dinero en lo que respecta a un lugar en la Liga de Campeones de la próxima temporada. Aunque la forma de Palace ha bajado en las últimas semanas, se puede disculpar a Glasner por tener una verdadera crisis de lesiones y lo apoyo para cambiar el rumbo una vez que recupere a sus jugadores.

Es un entrenador de primer nivel y el United debería verlo como su primera opción para reemplazar a Amorim. Los Rojos tienen los jugadores (aparte de dos laterales de élite y un mediocampista central) para aprovechar al máximo la formación de Glasner y creo que podría ser un partido perfecto si consigue el puesto para la próxima temporada.

Oliver Glasner es el favorito para sustituir a Rubén Amorim en el Manchester United (Imagen: (Stu Forster/Getty Images))

Aarón Morris

En lo que a mí respecta, no hay ninguna duda de que Enzo Maresca es el hombre adecuado para ser nombrado en el Manchester United tras la destitución de Amorim. El ex técnico del Chelsea no sólo logró terminar cuarto en la Premier League y alcanzar el puesto 15 del United la temporada pasada, sino que también ganó la Europa Conference League.

Maresca ayudó a los Blues a ganar el Mundial de Clubes el verano pasado y ha dejado al Chelsea en una posición respetable cuando se trata de clasificarse para la Liga de Campeones la próxima temporada. El único quid del nombramiento de Maresca en sí es que no es exactamente un «hombre que dice sí», lo que podría conducir a problemas similares a los que Amorim ha enfrentado últimamente.

El estratega portugués ha sido examinado una y otra vez por mostrar su corazón en la manga, y será interesante ver si Maresca aprende de su propio error al hablar fuera de turno en diciembre. Aunque también se han mencionado para el puesto jugadores como Glasner e Iraola, mi sensación es que este último probablemente dejará su club actual dada la situación actual del Bournemouth.

Sin embargo, sigo sintiendo que Maresca es la mejor opción en cuanto a sus credenciales. Cuando se trata de jugadores como Zidane y Xavi, creo que el United estaría cometiendo un gran error al contratar a un entrenador que no tiene experiencia previa en la Premier League, ni jugando ni dirigiendo. Después de todo, hemos visto cómo les fue a Louis van Gaal, Erik ten Hag e incluso Amorim durante sus propias etapas en el club.

Enzo Maresca podría sustituir a Rubén Amorim en el Manchester United (Imagen: PA)

Patricio Austen Hardy

La temporada está lejos de terminar para el United. La próxima decisión es crucial. En pocas palabras, Amorim encontró que la máquina del United y todo lo que conlleva, el ruido exterior, la presión, los conflictos en el vestuario y las aportaciones a nivel de la junta directiva, eran demasiado, de ahí su colapso en Elland Road.

En términos de entrenadores disponibles que tienen un historial de prosperar en tal caos, Xavi parece ser la mejor opción. El icónico ganador de la Copa del Mundo rompió el hechizo de los mejores mediocampistas convertidos en pésimos entrenadores al ganar La Liga con el Barcelona y terminar diez puntos por delante del Real Madrid. Si crees que el United tiene problemas fuera de la cancha, Xavi fue puesto a cargo mientras el club luchaba con deudas crecientes y constantemente no cumplía con los estrictos topes salariales de La Liga. En materia de traspasos, tenía las manos casi atadas.

Pero volvió a las raíces del club confiando en su famosa cantera de La Masia, confiando en jugadores como Pedri y Gavi e incluso hizo debutar oficialmente a Lamine Yamal. Xavi sería un gran mentor para Kobbie Mainoo, que encaja exactamente con lo que el catalán quiere en un centrocampista.

A Mason Mount también le gustaría tener la oportunidad de trabajar con él, al igual que el fallido mediocampista Manuel Ugarte, quien nunca se mostró cómodo en la configuración de Amorim. Xavi también comprende la magnitud del United, ya que se enfrentó a ellos en dos finales de la Liga de Campeones como jugador.

No es una personalidad ruidosa y controvertida como José Mourinho y no será tan impredeciblemente franco como Amorim. Su historial de jugar fútbol ofensivo 4-3-3 también podría hacer que el fútbol entretenido que los fanáticos del United más anhelan regresar a Old Trafford. ¡Parece una combinación ideal en un momento ideal!

El ex entrenador del Barcelona Xavi Hernández (Imagen: Sócrates Images BV 2020)

Isaac Seelochan

La mejor opción del United para sustituir a Rubén Amorim es Enzo Maresca. La salida del italiano del Chelsea puede tener similitudes con la amarga ruptura de Amorim con el United, y eso podría disuadir a la jerarquía del club de contratarlo.

Pero a diferencia de Amorim, Maresca tiene un historial comprobado de éxito en el fútbol inglés. Su trabajo en el Leicester City fue impresionante y les llevó cómodamente de regreso a la Premier League.

Sin embargo, es su historial en el Chelsea lo que le distingue. Ganar trofeos en un club que ha luchado por ganar trofeos en las últimas temporadas y guiar a los Blues de regreso a la Liga de Campeones debería colocarlo en la cima de la lista de finalistas del United.

Sin mencionar que la experiencia de trabajar con el equipo juvenil del Chelsea, una tradición importante para el United, lo convierte en una buena opción. Todavía hay dudas sobre si sería lo suficientemente bueno para guiar a un equipo a ganar los trofeos más importantes.

Sin embargo, se podrían hacer acusaciones similares contra Mikel Arteta del Arsenal, y ciertamente ha convertido a los Gunners en un equipo competente que aspira al título y en un fijo nuevamente en la Liga de Campeones. Para donde está el United en este momento, Maresca es el hombre indicado.

madera liam

El United debe pensar detenidamente antes de concertar su próximo nombramiento, tanto a corto como a largo plazo. Sin fútbol europeo esta temporada, el club no puede permitirse que esto suceda por segunda temporada consecutiva. Entonces, quizás su pregunta más importante es quién dirigirá el barco desde ahora hasta este verano.

Es en esa etapa cuando se espera que se lleve a cabo una llamada permanente.

Hay muchos nombres de alto perfil dando vueltas en este momento y muchos candidatos valiosos, pero los vínculos anteriores con Thomas Tuchel son difíciles de ignorar: es el tipo de ganador probado que sin duda le interesaría a Ineos, incluso si tiene otras cosas en mente en este momento.

Fundamentalmente, el alemán sólo está vinculado a Inglaterra hasta después de la Copa del Mundo de este verano… Por lo que podría funcionar bien si Ineos sigue ese camino; Tuchel ya ha demostrado su valía en la Premier League, es un ganador en serie y, susurre en voz baja, no debería pagarse ninguna compensación si cambia St. George’s Park por Old Trafford.

¿Hasta entonces? United podría hacer algo peor que volver a fichar a Ole Gunnar Solskjaer sólo de forma temporal.

Joe Doyle

Creo que el hecho de que no haya ningún candidato destacado dice mucho sobre la decisión del United de despedir a Rubén Amorim. Se siente apresurado e impulsivo, sin importar cuán malos fueron el desempeño o los resultados (y cuán malos fueron).

Si el United quiere esperar hasta el verano para nombrar un entrenador permanente, tendrá que buscar a Thomas Tuchel cuando expire su contrato con Inglaterra.

Hay pros y contras de todos los entrenadores mencionados, pero creo que Tuchel es el candidato más impresionante. Me encanta Oliver Glasner, pero su estilo de fútbol quizás se parezca demasiado al de Amorim y simplemente no ha funcionado en Old Trafford.

Maresca es otra buena opción, pero a menudo fue criticado durante su primer año y medio en el Chelsea por no ser lo suficientemente emocionante. No creo que este sea el tipo de juego que interesaría a los fanáticos; Un claro problema con la etapa de Amorim en el United.