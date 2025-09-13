Ver Man City vs Man United Derby con descuento de Sky Sports TV en £ 336

El paquete insignia y deportivo de Sky se ha reducido en más de £ 300 en un acuerdo introductorio antes del Derby de Manchester de este fin de semana.

Manchester City organiza a los rivales locales Manchester United en el partido de la Premier League el domingo.

El Liga Premier Regresa este fin de semana, y con ese viene el primer derby de la temporada en Manchester. Man City organiza Man United en el Estadio Etihad el domingo 14 de septiembre en una de las luminarias más largas en el calendario de fútbol.

Ambas partes han pasado un comienzo pegajoso de la temporada, cada una de las cuales registra una ganancia de competencia de cuatro. Los resultados sorprendentes incluyen la vergonzosa derrota de la Copa Carabao de United en Grimsby, mientras que City todavía sufrió una pérdida para el equipo de Bogey Tottenham Hotspur.

Antes del fin de semana, los Rojos de Ruben Amorim son noveno en la mesa de la Premier League, con el blues de Pep Guardiola en la parte posterior del decimotercer. Los equipos de Manchester se reunieron por última vez en abril, donde se mantuvieron en un empate 0-0 cuando el delantero estrella Erling Haaland se vio obligado a perder el juego después de invertir una lesión en el tobillo.

Su colisión anterior llegó en diciembre, cuando dos goles tardíos de Bruno Fernandes y Amad Diallo United vieron desde atrás para obtener los tres puntos que habían dejado la mayor parte del juego. La derrota en el Derby marcaría la tercera pérdida consecutiva de la liga de Man City, mientras que Man United espera beneficiarse de los signos positivos que se ven en su última salida contra Burnley recientemente promovido.

Man City y Man United ahora se encuentran el domingo, con una patada planeada antes de las 4.30 p.m. La competencia solo se transmitirá Sky Sports Que un paquete de televisión ofrece un descuento para los fanáticos del fútbol.

Para celebrar el comienzo de la nueva temporada, Sky bajó el precio de su TV esencial y paquete de deportes del cielo Desde £ 49 hasta £ 35, ahorrando nuevos clientes £ 336 y brindando acceso a más de 1,400 competiciones en vivo en la Premier League, EFL y más. Además, los fanáticos que se benefician del trato pueden ver inmediatamente la aplicación Sky Sports in the Sky Go después de que se registren.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Es porque Sky ha elevado su informe de la máxima categoría de 128 a al menos 215 juegos esta temporada, lo que se dice que es el 80% de todos los partidos de televisión. Además de esta promoción de fútbol, ​​el paquete Sky se suministra con más de 100 canales como Sky Atlantic, así como suscripciones gratuitas de Netflix y Discovery+.

Sky también reduce una suscripción Sky Sports de £ 33 a £ 20 con un Aire de vidrio o Sky Glass Gen 2 Smart TV, ahora por obtener de £ 6 y £ 14 respectivamente. Las ofertas de Sky compiten con los paquetes deportivos rivales de Virgin Media, que comienzan en £ 64.99 por el Paquete combinado más grande + deportes .

Aunque esto es más caro que Sky, viene con más de 200 canales de televisión, incluidos ocho de Sky Sports, como el evento principal, el fútbol y la F1, más la banda ancha de fibra de 362 Mbps. Los compradores deben notar una captura con los planes de Sky y Virgin: ambos proveedores aumentarán sus precios cada año.

Man City y Man United proporcionaron un punto en su última reunión.