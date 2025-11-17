Ventana de transferencia de ensueño del Man United: mediocampo de £ 200 millones reconstruido mientras el futuro de Bruno Fernandes está claro

El Manchester United debe invertir sabiamente el próximo verano para abordar su principal debilidad y, al mismo tiempo, aprovechar otras oportunidades de mercado que puedan surgir.

Carlos Baleba sigue vinculado al Manchester United tras la investigación del club durante el mercado de fichajes de verano (Imagen: Crystal Pix/MB Media/Getty Images)

A pesar de los continuos esfuerzos del Manchester United para finalmente cambiar las cosas, esta temporada una vez más demuestra ser un trabajo en progreso. Después de su peor temporada en la historia reciente, los Red Devils gastaron una fortuna en el verano, pero se han tambaleado al borde de la promesa y la frustración en los últimos tres meses.

La jerarquía del club intentó abordar lo que se consideraba la debilidad clave dentro del equipo de Ruben Amorim – su delantero – este verano gastando más de £200 millones en Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Benjamin Sesko.

Pero si bien el trío se ha establecido en diversos grados, en esta campaña está surgiendo un problema familiar en otros lugares. Las actuaciones del United rara vez ocultan un mediocampo desequilibrado que con demasiada frecuencia se ve inundado por rivales inferiores.

Según The Mirror, los jefes del club y Amorim son muy conscientes de que su mediocampo central necesita desesperadamente una inversión, y los Red Devils priorizarán dos fichajes en la ventana de transferencias del próximo verano como parte de su reconstrucción a largo plazo.

Carlos Baleba es un nombre que siempre encaja con el perfil que busca el United. El centrocampista de Brighton estuvo fuertemente vinculado con un traslado a Old Trafford el verano pasado luego de una investigación, pero los Seagulls finalmente rechazaron el interés del United en el jugador de 21 años.

El informe antes mencionado afirma que el interés de Amorim por el camerunés sigue siendo fuerte, aunque es probable que Brighton exija una cantidad importante por Baleba, del orden de 100 millones de libras esterlinas. Esa es una cantidad que vale la pena pagar.

Otro jugador que el United está mirando es Elliot Anderson del Nottingham Forest, también valorado entre £100 y £120 millones. El polivalente centrocampista, que puede jugar como número 6 o como centrocampista merodeador, ha despertado un gran interés tras sus impresionantes actuaciones con el Forest y la selección de Inglaterra.

Elliot Anderson costará una cantidad significativa de dinero (Imagen: Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

Como uno de los talentos más prometedores del fútbol inglés, Anderson ya está en el radar de Amorim. El técnico portugués elogió a la estrella inglesa antes de jugar contra el Forest esta temporada y lo describió como un «muy buen jugador». Y parece que la admiración se ha convertido en interés genuino.

Sky Alemania informa que el jugador de 23 años no tiene cláusula de rescisión, lo que deja a Forest en una fuerte posición negociadora. Pero los Red Devils estarían dispuestos a hacer todo lo posible para conseguirlo.

Firmar a ambos jugadores por una tarifa combinada de £200 millones sería costoso pero necesario, ya que proporcionarían el eje del mediocampo del equipo en los años venideros, dándole a Amorim mucha más estabilidad y equilibrio en el medio del campo que sus opciones actuales.

El entrenador en jefe ha tenido que jugar con Bruno Fernandes más atrás de lo habitual en lo que va de temporada, con el capitán del United desplegado principalmente como mediocampista central en la formación 3-4-2-1 de Amorim, junto al envejecido Casemiro o Manuel Ugarte. Allí su trabajo defensivo y su concentración faltaron en ocasiones y fueron castigados con consecuencias devastadoras por los rivales.

Quizás sea prudente sacar provecho de Bruno Fernandes el próximo verano (Imagen: Getty Images)

Fichar a Baleba y Anderson podría permitirle a Fernandes regresar a su posición favorita, como uno de los creadores de juego itinerantes que operan detrás del delantero, y compartir sus minutos con jugadores como Cunha. Podría decirse que el jugador de 31 años ya ha disfrutado de sus mejores años con la camiseta del United y reducir sus minutos podría servirle mejor a él y al United a largo plazo.

También existe la oportunidad de sacar provecho del creador de juego, que estuvo cerca de unirse al Al Hilal saudí en el verano, pero finalmente rechazó su lucrativa oferta. Si volvieran a presentar una oferta de alrededor de £70 millones, sería mejor que United aceptara una suma tan significativa para financiar sus dos adquisiciones en el mediocampo.

En otras partes del equipo, United podría centrar su atención en el lateral derecho del Crystal Palace, Daniel Muñoz, después de que abordó sus problemas en el mediocampo. El colombiano ha impresionado al Palace desde que llegó procedente del Genk belga en 2024 y recientemente admitió que sería un “sueño” fichar por los Red Devils.

A Daniel Muñoz le gustaría unirse al Manchester United (Imagen: Getty)

Aunque todavía tiene contrato hasta 2028, parece que Muñoz ya está pensando en la siguiente fase de su carrera. Sin embargo, admitió que no tiene «información concreta» de que el United, o sus otros destinos soñados -Barcelona, ​​PSG y Real Madrid- tengan algún interés real en ficharlo.

Sin duda, sus cualidades lo convertirían en una valiosa incorporación al equipo de Amorim. El jugador de 29 años jugó 81 partidos con los Eagles y anotó ocho goles. Su incansable ritmo de trabajo y su destreza ofensiva también ayudaron al club a ganar la Copa FA y la Community Shield, y sería un digno sucesor de Diogo Dalot.

