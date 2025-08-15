VAR CAMBIO, Ley de fuera de juego: cualquier nueva regla de la Premier League para Man United y Man City

La Premier League regresa este fin de semana con Man City que viaja a Wolves el sábado y organiza el Manchester United el domingo Arsenal

Echamos un vistazo a toda la nueva regla, lo que contienen y cómo influirán en todas las fiestas de la Premier League. (Imagen: Getty Images)

Los fanáticos del fútbol tienen la oportunidad de ver varias nuevas reglas de la Premier League por primera vez el viernes por la noche, cuando el Liverpool compite contra Bournemouth. Anthony Taylor supervisará el procedimiento si los Rojos dan la bienvenida al lado de Andoni Iraola el viernes por la noche a Anfield, con Michael Oliver y Thomas Bramall, quienes vigilan la acción de Stockley Park.

Gary Beswick y Craig Taylor ayudarán al margen en Merseyside y apoyarán al árbitro en el campo. Mientras tanto, Farai Hallam vigilará el banquillo y mantendrá de cerca los dos entrenadores en jefe en sus respectivas áreas técnicas.

La asociación de fútbol y los oficiales de juegos de juegos profesionales Limited (PGMOL) se enfrentaron a una considerable crítica la temporada pasada, con decisiones controvertidas que a menudo tomaban los titulares. Como tal, Taylor es responsable de hacer cumplir los cambios más importantes en la ley.

El árbitro, que ha tomado la delantera desde 2022 en el partido inaugural de una nueva temporada superior inglesa, se enfrentará a la presión para garantizar que la campaña comience sin problemas. Con eso en mente, observamos toda la nueva regla, lo que contienen y cómo influirán en todas las fiestas de la Premier League, incluidos Manchester United y Manchester City.

Los capitanes asumen un nuevo papel crucial

Esta temporada, solo los capitanes del equipo pueden acercarse al árbitro durante los 90 minutos de juego. Las tarjetas amarillas se emiten a aquellos que no tienen permiso para hablar con el árbitro o los jugadores que actúan con el respeto.

Si el portero usa el brazalete, un jugador de campo puede ser nominado para ponerse en contacto con el árbitro. Es un impulso claro que los jugadores mínimos se comuniquen directamente con los funcionarios esta temporada.

Regla de ocho segundos para los guardianes

Esta temporada, todos los guardianes de la Premier League, incluida Allison, se enfrentarán a penalizaciones si mantienen el balón por más de ocho segundos. Si un portero excede este límite de tiempo, por el cual el árbitro en el campo cuenta los últimos cinco segundos de la limitación de ocho segundos, se asigna una esquina al oponente.

Esta regla se ha implementado para frenar el desperdicio de tiempo. Hubo una regulación similar con respecto a la duración de los guardianes que llegaron la pelota, antes, pero no se mantuvo estrictamente.

Introducción del nuevo protocolo VAR

La Premier League ahora tiene la opción de instruir al árbitro en el campo para que haga un anuncio después de una ‘revisión’ de VAR o un VAR ‘Check’ a largo plazo. Este protocolo, en el que se explican y explican las decisiones a los espectadores, fue mantenido de la misma manera por funcionarios en el campo en el Campeonato Mundial del Club.

Ajustes a las reglas para la pieza y fuera de juego

Ha habido pequeños cambios en diferentes reglas para la pieza establecida. Si un jugador toca accidentalmente la pelota dos veces cuando toma su sentencia, puede tomarla nuevamente.

Sin embargo, esta regla solo se aplica si su disparo es exitoso.

Se otorga un tiro libre indirecto si un jugador, reemplazo o entrenador del campo toca la pelota antes de que salga del juego. Se le dará una bola de caída al equipo que no tocó la pelota por última vez antes de que se detuviera el partido, siempre que el árbitro crea que el equipo habría recolectado propiedades.

Con respecto a los lados externos, esta temporada, cuando el portero lanza el balón, el último punto de contacto debe usarse para determinar una posición de fuera de juego. Entonces, si Alisson comenzó un contraataque con un lanzamiento largo, los funcionarios y la var, si se llaman el pase, discutirán desde el momento en que sale de su guante.