¿Van las competiciones de la Copa Carabao en tiempo extra o penalizaciones si se dibujan? Grimsby vs Man United Rules explicó

Manchester United está 2-0 contra Grimsby, pero esperarán voltear el juego en la segunda mitad.

Grimsby está 2-0 arriba

Manchester United esperaba una primera victoria de la temporada el miércoles contra Grimsby, pero hasta ahora no se han planeado cosas.

United está 2-0 hacia abajo durante el descanso. Grimsby tomó la delantera cuando Charles Hearn escuchó a Andre Onana vencer en su polo delantero, y Onana cometió otro error ocho minutos después cuando no logró tratar una cruz y Tyrell Warren lloró la casa de la pelota.

Ruben Amorim esperará que su equipo pueda organizar un regreso en la segunda mitad, y tiene muchas opciones disponibles para él en el sofá. Bryan Mbeumo y Bruno Fernandes podrían introducirse en la segunda mitad, mientras que Mason Mount y Joshua Zirkzee también podrían usarse.

Entonces, si United puede volver al juego, ¿puede pasar a tiempo extra?

¿Hay tiempo extra en la Copa Carabao?

Si los puntajes son iguales después de 90 minutos, el juego no llega a tiempo extra.

El ganador está determinado por un tiroteo de penalización inmediatamente después del último silbato.

El tiempo extra se utilizará en las últimas fases de la competencia, pero solo se introducirá en la fase semifinal.

