Valoraciones de los jugadores del Manchester United vs Tottenham con un 2/10, mientras que Bryan Mbeumo volvió a ser bueno

Man Utd empató 2-2 con Tottenham el sábado en la Premier League y así es como anotaron los jugadores en la capital.
El Manchester United empató 2-2 contra el Tottenham Hotspur en la Premier League el sábado.
Bryan Mbeumo continuó su buena racha al abrir el marcador en el minuto 32. Amad fue el responsable de la brillante asistencia y el United vio su ventaja de un gol hasta el descanso.
Tottenham buscó el empate al comienzo de la segunda parte. Han pasado por momentos difíciles en casa esta temporada, pero gracias a Mathys Tel finalmente han encontrado un gran avance. Richarlison pensó que había asegurado la victoria en el tiempo de descuento, pero Matthijs de Ligt anotó en el minuto 96 para sumar un punto para el United.
Así calificaron los jugadores del United en Londres:
Senne Lammens
No estuvo involucrado al inicio del partido, pero se concentró en la primera parte y comenzó la segunda con dos brillantes paradas. Ninguno de los goles del Tottenham pudo ser detenido. 6
Harry Maguire
Parecía emocionado desde el primer pitido, corrió hacia el área visitante y aplaudió. Se desempeñó bien en el centro de los tres defensores e hizo importantes intercepciones. 5
Matthijs de Ligt
El técnico holandés Ronald Koeman ha recordado Matthijs de Ligt con la selección para el próximo parón internacional. De Ligt merecía esa retirada, pero fue el responsable del empate. Luego se redimió con un cabezazo heroico. 6
Lucas Shaw
De vez en cuando entraba en el centro del campo, haciendo que la forma a veces pareciera una zaga de cuatro. Shaw jugó bien pero se quedó en el campo por el colapso tardío. 5
Noussair Mazraoui
Presionó agresivamente, lo que le valió el aplauso de Amorim. No parecía justo sacarlo en el minuto 59 cuando Patrick Dorgu parecía el cambio lógico. 6
casemiro
Comenzó el partido con algunos pases sueltos y no pudo ayudar al United a ganar. 5
Bruno Fernandez
No estuvo a su mejor nivel en el centro del campo. Parecía lento y no fue lo suficientemente combativo contra los mediocampistas de los Spurs. Jugó el córner en el área para el gol de De Ligt. 5
Patricio Dorgu
Lo pasó mal en la primera mitad. Reemplazó a Diogo Dalot en el once inicial, pero todavía luce crudo y poco convincente. Su último balón alrededor del área necesita mejorar. 4
Bryan Mbeumo
Injugable a veces. Terminó brillantemente para abrir el marcador y ahora suma cuatro goles en sus últimos cuatro partidos. 8
amad
En el camino estaba Matheus Cunha, quien negó a su compañero una oportunidad de gol, pero realizó un inteligente centro al área penal para el gol de Mbeumo. Más tarde pasó a ser lateral derecho. 6
Matheus Cunha
Fue lo mismo que Fernandes: no estuvo en su mejor momento contra el Tottenham. Recibió una tarjeta amarilla al inicio de la segunda parte por patear el balón. 5
Subs
Benjamín Sesko
Algunas medias oportunidades no aprovechadas. 4
Manuel Ugarte
Esto permitió a Pape Sarr pasarlo corriendo hacia el gol del Tottenham. Débil. 2
Montaña de albañil
Hizo lo mejor que pudo. 6
leny yoro
Funcionó bien después de enchufarlo. 5
Diogo Dalot
Su primer toque fue pesado. 4