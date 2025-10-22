Valoraciones de los jugadores del Manchester City ante el Villarreal con cinco 8/10, mientras que Erling Haaland es genial

Valoraciones de los jugadores del Manchester City gracias a los goles de Erling Haaland y Bernardo Silva que dieron al equipo de Pep Guardiola la victoria por 2-0 en la Liga de Campeones

Erling Haaland

El Manchester City derrotó al Villarreal y se llevó tres puntos importantes en la Liga de Campeones. El equipo de Pep Guardiola llegó a siete puntos en tres partidos después de una victoria por 2-0, y el técnico hizo cuatro cambios con respecto a la victoria del fin de semana sobre el Everton.

Uno de ellos jugó un papel clave en el primer gol, cuando Rico Lewis recibió un balón de Savinho y preparó al prolífico Erling Haaland para anotar por duodécimo juego consecutivo. Luego, otro gol acabó con la racha de Haaland de marcar todos los goles del City cuando Bernardo Silva cabeceó un centro de Savinho.

Eso le dio al City un colchón saludable para continuar en la segunda mitad y, aunque tuvieron algunos sustos, incluido un ruido en el poste al final para otra portería a cero de Gianluigi Donnarumma, el impulso continúa para los Blues. Aquí están las calificaciones de los jugadores del Noticias de la noche de Manchester.

Donnarumma: Hizo una salvada importante en la segunda mitad para mantener al City en control y estuvo alerta toda la noche. 8

Nunes: Brillante atrás y aún mejor trabajando hacia adelante con Lewis y Savinho en la primera mitad. 8

Deslizar: Una dura amonestación en la segunda mitad, pero por lo demás mantuvo las amenazas del Villarreal bajo control con el mínimo esfuerzo. 7

Piedras: Un acto con clase que se paseó por el medio campo para ayudar al City cuando tenía la posesión, sabiendo cuándo regresar. 7

Guardiola: Unos cuantos pases descuidados provocaron la ira de Guardiola en la línea de banda y todavía se está adaptando a la temporada. 6

González: Tenía buen aspecto y era perfectamente consciente de todo lo que le rodeaba, aunque tenía que preocuparse por alejarse tambaleándose. 7

silva: ¡Marcó un gol y no se llama Haaland! Mejor de lo habitual en ataque y algunas entradas importantes desde más atrás. 8

Ametralladora: Savinho jugó el partido en la primera parte, aunque su influencia se desvaneció a medida que avanzaba el segundo tiempo. 7

Savinho: Uno de sus mejores partidos con el City, con una gran participación en dos goles y casi anotando también. 8

Mira Villarreal vs Man City en TNT Sports Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información 30,99€ Deportes TNT Pide TNT Sports aquí El Manchester City continúa su campaña en la UEFA Champions League mientras se enfrentan Villarreal el 21 de octubre. Los fanáticos pueden ver el partido en el canal TNT Sports Prime Video.

Tejido: Desperdició una oportunidad temprana en el área y no pudo lograr el mismo éxito que su colega extremo. 6

Haaland: Un gol inevitable y continuó durante todo el partido en otra actuación llena de acción. La forma de su vida continúa. 8

Suplentes

Kovacic (suplente de González, 57) Unos balones excelentes para Haaland y otros. 7

Reiners (por Lewis, 72) Puede llevar el balón fuera de peligro, pero a veces choca contra él. 6

Bob (por Doku, 72) Poco que reportar. 6

Marmush (por Savinho, 86) No hay tiempo. 6

Cherki (suplente de Haaland, 86) No hay tiempo. 6

No utilizado: Trafford, Bettinelli, Aké, Ait-Nouri, O’Reilly, Foden