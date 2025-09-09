Valor de transferencia de Zeno Debast dejado en claro después del plan de transferencia de la trama de Man United sobre Arsenal

Manchester United Transfer News como Zeno Debast se destaca como un objetivo potencialmente defensivo para Ruben Amorim

Zeno Debast podría ser la cara de la defensa del hombre unido en el futuro (Imagen: UEFA a través de Getty Images)

Manchester United ya está redactando planes para la estrella de transferencia de enero después de apoyar a Ruben Amorim con más de £ 215 millones. Los Rojos trajeron a cuatro jugadores en el verano después de registrar su peor temporada en 51 años.

Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Senne Lammens llegaron a fortalecer el equipo de amorim. La ventana se cerró el lunes pasado y todavía hay problemas sorprendentes dentro del equipo antes de las próximas oportunidades de mercado.

El próximo resultado de Andre Onana a Trabzonspor significa que el lugar número uno de United está vacante. La llegada de Lammens de Royal Amwerp hace de Amorim una nueva opción, pero no hay garantías para su capacidad para convertirse en el nuevo guardián.

Un nuevo centrocampista está en la parte superior de la lista de deseos después de que la tasa de interés se haya acelerado para Carlos Baleba. También se espera que el Adam Wharton de Crystal Palace y el Morten Hjulmand de Sporting CP se consideren cuando surge la próxima oportunidad.

Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro de Harry Maguire a largo plazo y la falta de disponibilidad de Lisandro Martínez, como resultado de una lesión, significa que aún se puede llevar a un centro en enero o el próximo verano. Amorim ha usado Leny Yoro, Matthijs de Ligt y Luke Shaw en su espalda tres con Ayden Heaven y Harry Maguire como respaldo.

Para la ‘próxima generación’, se espera que se espera que United fortalezca aún más su línea de fondo en el futuro. Yusuf Akçiçek de 19 años de Fenerbahce y Aaron Bouwman de Ajax, de 18 años, son dos jóvenes afiliados en los últimos meses.

Sin embargo, el Zeno debast de Sporting CP es un jugador que es más lógico. El jugador de 21 años fue firmado por Amorim el verano pasado en Sporting para un reembolso de € 15.5 millones (£ 13.4 millones) más € 5.5 millones (£ 4.7 millones) en el complemento de otra adhesión y a menudo se convirtió en su mudanza a United.

El internacional de Bélgica se ha asociado con una reunión con el jefe de los Rojos con agentes atrapados atrapados en el juego que los Jefes de Old Trafford lo aprecian mucho.

También se supone que el Arsenal está interesado en que haya enviado exploradores para verlo jugar. Los informes en Portugal han afirmado que United exploró una oferta de € 40 millones en enero, por lo que no tuvo éxito en su cláusula de liberación de € 80 millones (£ 69.3 millones).

Es comprensión que el deporte puede estar abierto a negociar un acuerdo bajo esa cifra. Afortunadamente para United, las últimas cifras publicadas por el Observatorio de Fútbol de CIES indican que el defensor debe valorarse entre 48 millones de euros (£ 41.5 millones) y € 56 millones (£ 48.5 millones). Con la ayuda de una muestra de más de 8,000 transferencias, el sitio web evalúa los precios de los jugadores de los cinco mejores vuelos principales utilizando la tecnología estadística de la regresión lineal múltiple, con reembolsos pagados por clubes como una variable independiente.

Un movimiento en enero, en esa cifra, es poco probable que United no tenga ingresos europeos de fútbol en el banco. El próximo verano, sin embargo, pudo ver el frente de la fila saltar por su firma.

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a traerte lo mejor Manchester United cobertura y análisis.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, que incluyen Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.