Valor de Rasmus Hojlund al hombre unido claramente cuando surge la línea de tiempo de la transferencia de Spits

Manchester United sigue seguro de vender Rasmus Hojlund antes de que se cierre la ventana de transferencia de verano.

Según lo informado por el Manchester Evening NewsUnited decidió que se despedirían del delantero siempre que reclutaran a un nuevo atacante para reemplazarlo. El sábado pasado, la llegada de Benjamin Sesko de RB Leipzig fue confirmada por un total de £ 74 millones.

Por lo tanto, Ruben Amorim tiene un nuevo frente tres en su lugar antes del inicio de la nueva campaña de la Premier League cuando Matheus Cunha y Bryan Mbeumo fueron traídos a principios de este verano.

Una pista de lo que la vida podría ser en Old Trafford para Hojlund después de esas tres sesiones de firma también llegó el sábado pasado, cuando fue un reemplazo no utilizado en un sorteo amistoso 1-1 con Fiorentina.

Entonces, United cree que es el momento adecuado para tratar de cobrar un jugador que costó £ 72 millones hace solo dos veranos.

El club ya ha evaluado alrededor de £ 30 millones como un valor justo de mercado para un delantero que marcó solo cuatro goles de la Premier League la temporada pasada en 32 salidas.

Sin embargo, el Observatorio de Fútbol de CIES ha actualizado recientemente sus valores de transferencia estimados y sugeriría que United subestima seriamente a sí mismos y a su internacional danés.

La investigación basada en Suiza utiliza un modelo estadístico para estimar el valor de un jugador y los factores de salud como el rendimiento del jugador, la edad, la duración del contrato, el estado internacional y el nivel que juegan.

Y piensan que Hojlund realmente vale la pena entre £ 57.8 millones y £ 66.4 millones (€ 67 millones y € 77 millones).

Lo que el Algoritmo CIES puede no considerar es lo inmediato de la situación. United tiene menos de tres semanas para concluir una salida para el joven de 22 años y las opciones serán limitadas.

Hojlund en sí es conocido como abierto para los gigantes del Serie A, el AC Milan, quien comenzó a reconstruir con el gerente que regresa, Massimiliano Allegri, después de no clasificarse para el fútbol europeo esta temporada.

En esta etapa, no está claro si un acuerdo permanente estará cerrado o si un préstamo debería ser una solución temporal.

Según La Gazzetta Dello Sport, Milan prioriza a determinar su defensa antes de hacer un esfuerzo por firmar a Hojlund.

Trabajan activamente en las sesiones de firma de Zachary Athkame de BSC Young Boys y Koni de Winter desde Génova. Las negociaciones también se aplican para permitir que Malick Thiaw se convierta en miembro de Newcastle United.

Esas tres transfersagas deben caminar su curso antes de que La Rossoneri llegue a la mesa de negociaciones con United.

