Last Manchester United Transfer News cuando se le pregunta al jefe de Aston Villa Unai Emery sobre la falta de EMI Martínez para el partido contra Crystal Palace

Emi Martínez está conectado a un cambio de Aston Villa al Manchester United (Imagen: Adam Davy/PA -Wire)

UNAI Emery se negó a discutir el futuro de EMI Martínez para la colisión de la Premier League de Aston Villa con Crystal Palace.

Martínez está fuertemente conectado a un traslado al Manchester United, mientras que el lado de Ruben Amorim firma a un nuevo arquero. Birminghamlive Informa que Villa todavía tiene que recibir una oferta formal después de rechazar un enfoque de préstamo a principios de este verano.

Martínez estuvo ausente en el equipo de la jornada de Villa para la colisión contra Palace el domingo por la noche, con informes que indican que no está en la mentalidad correcta para jugar.

Hablando con Sky Sports antes del patada, Emery dio una explicación mínima para la exclusión de Martínez.

Cuando fue interrogado sobre la ausencia de Martínez en el equipo, Emery simplemente declaró: «Marco Bizot». Esa fue una referencia al reemplazo de Martínez en Doel para Villa.

Después de investigar aún más sobre esto, Emery repitió: «Marco Bizot». Además, preguntó si Bizot sería su guardián número uno, Emery volvió a responder: «Marco Bizot».

United ahora está buscando un nuevo guardián debido al bajo rendimiento de Andre Onana, Altay Bayindir.

Bayindir comenzó el sábado 3-2 derrota de Burnley en Old Trafford, pero fue el error del segundo gol de los visitantes.

«Son personas», dijo el jefe del United Ruben Amorim para defender a sus guardianes. «Todo se analiza en el Manchester United». Todos hablan del arquero.

«Y puedes ver, puedo cambiar el guardián y estas situaciones continúan sucediendo». Estamos en ese momento. «Creo que es difícil ser portero del Manchester United en este momento». Pero si miras el primer objetivo, podemos defenderlo mejor.

«Teníamos un objetivo bastante similar contra Fulham, porque no hacemos la rotación completa del equipo cuando la pelota está al otro lado». Todas estas pequeñas cosas no tienen nada que ver con el portero. «

