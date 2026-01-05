Una persona sale con honores de la debacle de Rubén Amorim y ya dejó el Manchester United

El nombramiento de Rubén Amorim no refleja bien a nadie en Man Utd y el club se enfrenta a algunas decisiones difíciles.

La era Rubén Amorim se desvanece rápidamente en el Manchester United

Dan Ashworth habría sabido que el final estaba cerca en el Manchester United cuando lo hicieron pasar por la sala de conferencias de prensa poco después de la derrota ante Nottingham Forest en diciembre de 2024. Este fue un despido público para una figura que, a los ojos de Sir Jim Ratcliffe, había pasado de héroe a cero en cinco meses.

Ashworth fue el hombre que llamó a Ratcliffe «uno de los mejores directores deportivos del mundo» durante las prolongadas negociaciones con Newcastle para atraerlo a Old Trafford. Sin embargo, al cabo de unos meses las relaciones se habían deteriorado. Esto reflejó mal a Ratcliffe en ese momento y tal vez incluso peor ahora.

Ratcliffe podría haber cogido el teléfono con cualquiera en el deporte y haberle dicho que Ashworth era un hombre estructural, no el tipo de director deportivo que entregaría una lista de los cinco entrenadores de treinta y tantos mejor valorados de Europa. Fue un nombramiento sensato para un club que necesitaba una reforma.

Pero su cautela sobre el nombramiento de Rubén Amorim finalmente hizo algo por él. Ashworth vio los problemas que surgían a mitad de temporada con el lanzamiento en paracaídas de un entrenador en jefe que tenía un estilo de juego distintivo. Éste no era un equipo construido para el 3-4-2-1 de Amorim, y el United no tenía el dinero para transformarlo.

Fue un enfoque sensato, pragmático y de sentido común, pero no igualó la bravuconería y el entusiasmo de todos los demás involucrados. Amorim era el juguete nuevo y brillante, el entrenador emergente que se había construido una excelente reputación en el Sporting y cuando guió a su antiguo club a una victoria por 4-1 contra el Manchester City en noviembre de 2024, Old Trafford se había enamorado perdidamente.

En retrospectiva, las preocupaciones que planteó Ashworth eran válidas. Amorim aún puede ser un excelente entrenador (o directivo) y, con los jugadores adecuados, su sistema puede ser un éxito. Pero estas no fueron circunstancias que jamás encontraría en el United.

En cambio, ha utilizado su sistema sin las herramientas para hacerlo y, como resultado, su equipo se ha vuelto demasiado predecible. La mayoría de los mejores entrenadores del juego tienen un estilo de juego bastante distintivo, pero a menudo es imparable porque tienen los jugadores para ejecutarlo. No en Old Trafford para Amorim.

Tal vez sobreviva a esta lucha de poder y eventualmente cree un equipo exitoso, pero cuando sus jefes le dicen que cambie el sistema y que no hay dinero, es difícil ver cómo sucederá eso.

El dilema para el director de fútbol Jason Wilcox y el director ejecutivo Omar Berrada es que su reputación en el club está ligada a Amorim. Esta fue su gran decisión y parece que todo saldrá terriblemente mal. Se necesitarán algunas explicaciones si hubo al menos una figura importante en el edificio haciendo sonar las alarmas.

Ignoraron esa advertencia y continuaron de todos modos. La sorpresa es la naturaleza del desmoronamiento ahora, menos de catorce meses después, y no que esté ocurriendo en absoluto.

Si United desconecta a Amorim, ¿Ratcliffe confiará en Wilcox y Berrada para lograr el próximo acuerdo? El propio Ratcliffe se ha vinculado al éxito de un entrenador que le gusta.

El hombre de 73 años esperaba desesperadamente que su primera cita fuera la correcta, pero eso no parece probable. Si lo terminas ahora, los últimos trece meses y medio te parecerán un desperdicio. El United no ha avanzado más que cuando despidieron a Erik ten Hag.

Ashworth podría haber abogado por una cita que se considerara más segura y tal vez incluso un poco más aburrida. Se dice que ha sido criticado por impulsar la reputación de Gareth Southgate y Thomas Frank ha tenido problemas con el traslado de Brentford a Tottenham. Pero al señalar los riesgos de elegir a Amorim, pudo ver lo que probablemente sucedería.