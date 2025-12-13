Una mirada al interior de la infame jerarquía del Man United y a cuatro jugadores que recibieron un ‘trato especial’

Cuatro jugadores del Manchester United recibieron un trato especial por parte de la jerarquía

Dimitar Berbatov afirmó que algunos jugadores no recibían muy a menudo los centros de Sir Alex Ferguson (Imagen: Paul Gilham/Getty Images)

La infame jerarquía del Manchester United tenía una de las reputaciones más duras que jamás haya visto la Premier League. El club estuvo dirigido por Sir Alex Ferguson durante casi treinta años y era bien sabido cómo gobernaba el equipo con mano de hierro.

Cruza a Fergie y podría ser la última vez que aparezcas en la ficha del equipo. El éxito quedó a la vista de todos: nada menos que 38 trofeos importantes ganados durante su mandato.

Sin embargo, Dimitar Berbatov admite que no todos dentro de los muros de Old Trafford estaban sujetos a los mismos estándares. El búlgaro ya afirmó anteriormente que hubo cuatro jugadores dentro de la plantilla que recibieron un «trato especial» por parte del escocés y todos en el vestuario lo vieron.

Gary Neville, Paul Scholes, Ryan Giggs y Cristiano Ronaldo fueron mencionados por el exdelantero del United como jugadores que confiaban el día del partido en que producirían los productos pase lo que pase.

En declaraciones al Mirror en 2022, Berbatov dijo: «La jerarquía en el fútbol siempre está ahí con los jugadores. No importa cuando alguien te lo diga. Si eres una estrella en un equipo de fútbol y mereces serlo, entonces, por supuesto, recibirás un trato especial por parte del entrenador de vez en cuando.

El trío se convirtió en uno de los mejores jugadores de la historia del United. (Imagen: Matthew Peters/Manchester United vía Getty Images)

«Recuerdo a Ryan Giggs, Paul Scholes y Gary Neville cuando entrenábamos, ellos entrenaban un poco diferente para poder reservarse para los partidos, y no hay nada malo en eso. Esto es normal en el fútbol.

“Ocurrió lo mismo con Cristiano Ronaldo y al final vimos los resultados”.

Aunque este trato preferencial era claro para los demás jugadores en el vestuario, Berbatov insistió en que nunca ha sido divisivo. Y añadió: «Si eres un gran futbolista, a veces el entrenador te prestará una atención más especial. Siempre que ayudes al equipo a ganar el partido, esto es normal en el fútbol».

«Sir Alex era muy bueno dirigiéndose a cada uno individualmente para que no te sintieras excluido. Incluso cuando no estabas jugando, sabía cómo hablar contigo».

El nombre de Ronaldo habla por sí solo (Imagen: Alex Livesey/Getty Images)

El trato especial que recibieron estas cuatro estrellas funcionó de maravilla, ya que ganaron 88 honores importantes entre ellos bajo la dirección de Ferguson en el United. Neville pasó toda su carrera en Old Trafford y es miembro del Salón de la Fama de la Premier League.

Además de hacer dos apariciones para el equipo de fútbol de su hijo, Royton Town, en 2018, Scholes también ha sido un hombre de un solo club y aparece en muchos debates sobre quién es el mejor centrocampista de la Premier League de todos los tiempos. Giggs pasó toda su carrera en Manchester y ganó más títulos de la Premier League que cualquier otro jugador en la historia de la competición.

El nombre de Ronaldo habla por sí solo, ya que se convirtió en posiblemente uno de los mejores jugadores que jamás haya visto este deporte. El trato preferencial de Ferguson hacia estas cuatro ex estrellas del United ciertamente ha dado sus frutos en el éxito de cada uno de ellos y del club en su conjunto.