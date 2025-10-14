Una mirada a la salida de Rasmus Hojlund del Man United: reacción familiar, resurgimiento del Napoli y lo que ha cambiado

El delantero del Manchester United Rasmus Hojlund ha redescubierto su forma fuera de Old Trafford y ahora se levanta la tapa sobre su salida.

El delantero del Manchester United Rasmus Hojlund fichó cedido por el Napoli durante el mercado de fichajes de verano y ha destacado desde que se mudó a Italia. (Imagen: Manchester United a través de Getty Images)

El delantero del Manchester United Rasmus Hojlund y su familia no guardan animosidad hacia el club por la forma en que se truncó su estancia en Old Trafford dos años después de su llegada de £72 millones.

El danés se unió a los Rojos en 2023 y después de una primera temporada productiva en Old Trafford, anotando 16 goles, las estadísticas de Hojlund cayeron en su segunda temporada cuando Ruben Amorim llegó a Manchester. Sólo ha marcado cuatro goles en la Premier League bajo presión sobre el jugador de 22 años. Amorim decidió este verano que el futuro del delantero estaba mejor lejos del Teatro de los Sueños.

Se acordó un traslado al Napoli y desde que dejó el United, Hojlund ha marcado cuatro goles en seis partidos para los campeones italianos y ha añadido otros cuatro goles para Dinamarca.

Exclusivamente hablado en contra HOMBRE DeportesChristian Mouroux, amigo de la familia de Hojlund y actual director deportivo de HUI Football, el equipo juvenil del delantero en Dinamarca, explicó por qué hubo una sensación de sorpresa cuando inmediatamente se le asignó el papel clave de liderar la línea en Old Trafford.

«No creo que Rasmus esperara ser el delantero principal cuando el United mostró interés en él por primera vez», dijo Mouroux. «Creo que le habría ido bien como aprendiz durante los dos primeros años como delantero principal.

«Sin embargo, este estatus cambió de alguna manera durante el proceso de reclutamiento y de la noche a la mañana se convirtió en el hombre más importante para el United. Creo que tomó ese desafío con ambas manos y con el tipo de confianza de, está bien, si eso es lo que el United piensa de mí, entonces déjame intentar ser así desde el principio».

‘Tal vez era demasiado joven [for United]. Las habilidades de Rasmus se adaptan muy, muy bien a la Premier League y al fútbol inglés, así que creo que fue un buen fichaje, fue bien explorado y creo que Rasmus ha demostrado antes de llegar al United y ahora, cuando se fue al Napoli, que tiene grandes habilidades como un poderoso número 9 y que puede marcar goles.

Si bien puede haber cierta confusión sobre por qué Hojlund fue repentinamente la primera opción en Old Trafford, Mouroux quiso enfatizar que nunca hubo animosidad hacia el United por parte de la familia. «Lo vi por última vez al comienzo de su etapa en el United y fue cuando marcaba goles», añadió. «En ese momento estaba muy feliz. Desde entonces he hablado con su padre varias veces, incluso durante el período más difícil en el United.

La dedicación de Rasmus Hojlund a los entrenamientos y su compromiso con el Manchester United nunca estuvieron en duda (Imagen: Manchester United a través de Getty Images)

«Y tengo que decir que encuentro a esta familia extraordinaria en todos los sentidos de la palabra cuando se trata de profesionalismo. Mantienen la nariz en el camino correcto e incluso en los momentos difíciles se concentran en lo que pueden hacer para mejorar.

«Nunca he tenido una conversación con la familia en la que se sintieran particularmente frustrados. Fueron más constructivos cuando se trataba de querer ser un éxito con y para el United».

El traslado de Hojlund al Napoli revivió su carrera y marcó muchos más goles. Mouroux cree que esto tiene mucho que ver con la diferencia del ambiente en Nápoles.

«Si vienes de un equipo que no está a la altura de las expectativas, tendrá un impacto negativo en la confianza del jugador y en la forma en que interactúas con el equipo», dijo. ‘Así que se necesita mucho esfuerzo para romper ese ciclo.

«Es simplemente el hecho de que ha llegado a un ambiente diferente, un soplo de aire fresco, nuevas ideas, un nuevo equipo que ha tenido éxito y ha logrado seguir la corriente. También llega con más experiencia después de dos años en el United, ahora es un mejor jugador».

Rasmus Hojlund ya ha marcado ocho goles con el Napoli y la selección danesa esta temporada (Imagen: Getty Images)

«También viene de la liga italiana, así que sabe de qué se trata y tiene a McTominay, que proviene del mismo entorno que él, para que pueda ayudar con la introducción. Simplemente creo que se encuentra en un entorno realmente bueno para él».

«Creo que fue la decisión correcta y su desempeño lo demuestra».

