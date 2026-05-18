Una mirada a la despedida de final de temporada del Man United: regalo elegante, familia de Casemiro, momento Mainoo

Hubo escenas conmovedoras en Old Trafford después del último partido en casa del Manchester United de la temporada 2025/26 de la Premier League.

Michael Carrick saludó al Stretford End. (Imagen: Steven Railston)

Casemiro se despidió este domingo de forma emotiva de la afición del Manchester United. Se desplegó una pancarta en su honor en Stretford End y había algunas banderas brasileñas esparcidas por el estadio.

El centrocampista y su familia recibieron un regalo conmemorativo especial antes de su partida, mientras que Bruno Fernandes recibió una camiseta enmarcada después de igualar el récord de asistencias en una sola temporada de la Premier League.

Otro regalo fue presentado a Tyrell Malacia. La presentación fue discreta: se entregó una camiseta enmarcada al defensa y su familia, quienes posaron para una foto cerca del túnel.

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Malacia fue uno de los últimos jugadores en abandonar el campo. Tuvo un comienzo prometedor en el United en 2022/23, pero sufrió una lesión en la rodilla que requirió inyecciones dolorosas al final de esa temporada antes de someterse a dos operaciones de rodilla después de que la primera operación no tuvo éxito.

No fue una sorpresa que pasara el mayor tiempo posible en el campo de Old Trafford. La hija de Malacia estuvo a su lado y agradeció el regalo que le entregó un compañero de trabajo.

Malacia recibió un regalo.

La vuelta de honor terminó frente al Stretford End, y dondequiera que se mirara se veían escenas conmovedoras con los jugadores y sus seres queridos, aunque «un poco caóticas», como lo describió Michael Carrick cuando subió a hablar en su conferencia de prensa posterior al partido.

El hijo de Casemiro demostró que podía seguir los pasos de su padre cuando despejó juguetonamente al niño de Bruno Fernandes en el área penal durante una patada no forzada. Fernandes dejó que su hijo marcara un gol con un pase. Encuentra una manera de ayudar incluso cuando no está de servicio.

La familia de Casemiro se emocionó en el campo. Su madre dobló con cuidado un mensaje de agradecimiento hecho en casa para los fans que habían pegado con cinta adhesiva en el cristal de su caja y se aseguró de llevárselo a casa.

Otro miembro de la familia plegó una bandera brasileña teñida de rojo. Casemiro y su esposa, Anna Mariana, tomados de la mano mientras desaparecían por última vez por el túnel de Old Trafford. La centrocampista solo soltó su mano para lanzar un beso y despedirse de la afición del United.

Casemiro debía comparecer en rueda de prensa tras el partido. La idea de hablar con los periodistas después del partido era suya, pero un miembro del personal del United finalmente confirmó que estaba «demasiado emocionado» para hacerlo.

Se dice que Carrick se emocionó por la recepción que recibió cuando abandonó el campo. Saludó a Stretford End, aplaudió y levantó el pulgar antes de caminar hacia la concurrida zona del túnel.

Carrick saluda a Stretford End.

Steve Holland fue el primer miembro del personal de trastienda de Carrick en atravesar el túnel, lo que le pareció apropiado para un hombre que evita los focos y prefiere continuar su trabajo detrás de escena.

Holland vitoreó a los aficionados del United antes de desaparecer. El hombre de 56 años era un gran fanático del United cuando era niño y no pasará desapercibido para él la importancia de lo que podría lograr en el United en los próximos años.

Carrick y su cuerpo técnico han sido cruciales para el regreso de Kobbie Mainoo al United, habiéndolo reincorporado inmediatamente al once inicial después de que Ruben Amorim lo dejara en la periferia del equipo.

Mainoo jugaba con su sobrina en el campo mientras los cánticos de “Mainoo, United no puede jugar sin ti”, con la melodía del éxito de Billy Ocean “Love Real Hurts Without You”, subían un nivel desde el patio.

El graduado de la academia finalmente reconoció el cántico con un puñetazo y un aplauso de los fanáticos. El nuevo cántico de Mainoo es pegadizo, pero también es cierto: el United no debería jugar sin él como titular.

Bryan Mbeumo se alegró de ver a dos francófonos en primera fila. Parecían conocer a Mbeumo y lo llamaron. El jugador de 26 años habló con el guardia de seguridad del United y los invitaron a cruzar el túnel.

Fernandes regresó del vestuario para hablar con los periodistas de Manchester ya que la zona mixta estaba inaccesible. Estaba en plena forma y sonriendo mientras hablaba del récord de asistencias.

Un miembro del personal del United finalmente gritó: «comisarios, es hora de despejar las gradas, ¿podrían decirle a los aficionados que se vayan?». Algunos seguidores no se cansaban de ver las escenas festivas ante sus ojos.

Ha habido muchos últimos días malos en Old Trafford. El domingo fue alentador.