Una leyenda del Manchester United y un jugador actual han notado lo mismo con Senne Lammens

Senne Lammens mantuvo su segunda portería a cero para Man Utd en el Boxing Day cuando el equipo de Ruben Amorim venció al Newcastle United por 1-0 en Old Trafford.

Senne Lammens empezó bien su carrera en el United

Hubo muchos elogios para los jugadores del Manchester United en el Boxing Day, especialmente para los defensores que lograron defenderse y mantener la portería a cero, asegurando una victoria por 1-0 contra el Newcastle. Fue una victoria que los llevó temporalmente al quinto lugar y mostró un lado diferente de su juego.

El United solo tuvo un 24% de posesión en la segunda mitad y tuvo que defender mucho, con Ayden Heaven y Lisandro Martínez siendo excelentes. Sin embargo, durante el asedio hubo una sensación de calma que no siempre estuvo asociada al equipo de Rubén Amorim, especialmente cuando estaba bajo presión.

El regreso de Martínez puede haber ayudado en ese sentido, pero el portero Senne Lammens, de 23 años, también ha tenido un impacto, incluso si sus estadísticas no lo dejan claro después de su transferencia de £18,2 millones procedente del Royal Antwerp. Esta fue sólo la segunda portería a cero de Lammens en doce partidos.

Sus celebraciones al final demostraron que estaba desesperado por lograr la blanqueada y, aunque no tuvo que hacer grandes paradas, logró llegar con seguridad a la portería. Hubo un excelente reclamo bajo un balón alto en el tiempo de descuento que alivió la presión y le valió una palmada en la espalda de sus compañeros de equipo.

Era difícil imaginar al United defendiendo con tanta firmeza si hubiera habido otro portero detrás de la defensa. La forma de André Onana se vino abajo en Old Trafford y su inconsistencia con demasiada frecuencia provocó pánico e incertidumbre entre sus compañeros. Altay Bayindir ha tenido sus momentos pero ha mostrado vulnerabilidades bajo el balón alto.

Lammens todavía está aprendiendo a ser portero y tiene solo 106 apariciones senior a su nombre, incluidas solo 55 en la Pro League belga antes de mudarse al United. Fue un fichaje basado en potencial, pero ha tenido poca competencia en portería, y la mejora cuando ha jugado ha sido más evidente en la forma en que le han respondido sus compañeros que en las paradas que ha realizado.

Eso es algo que uno de los mejores porteros del United ha notado jamás. Peter Schmeichel elogió a Lammens antes del partido contra el Newcastle.

«Sólo tiene 23 años, ha llegado y hay paz entre los cuatro de atrás. No hay caos en el que no quieran devolverle el balón. Confían en él. Parece un joven muy, muy seguro de sí mismo», dijo Schmeichel a Viaplay.

«Y otra cosa que me gusta de él es que es muy rápido para darle la vuelta al juego. Así que cuando recibe el balón, no tiene miedo de patearlo hacia el otro lado o lanzarlo hacia arriba. Comienza un contraataque muy rápidamente».

«No creo que preste demasiada atención a los resultados de los goles que ha concedido. Creo que está viviendo un sueño y cada día viene y quiere aprender y mejorar y creo que ha hecho un trabajo realmente bueno».

Esa calma fue un rasgo que notó el ganador del combate del Boxing Day, Patrick Dorgu. «Creo que le ayudó con su compostura», dijo. «Es muy tranquilo, habla mucho con los defensores y ayuda a todos en el campo con su comunicación.

«Está tranquilo y trata de asumir la responsabilidad de ayudarnos a los defensores también. Llegó bien y lo está haciendo muy bien, así que tiene que seguir adelante».

Lammens aún no ha cometido ningún error que haya resultado en un gol esta temporada y, como señaló Schmeichel, está feliz de lanzar tiros largos cuando sea necesario. El sonido de Old Trafford irritado cuando el United intenta jugar desde atrás se ha ido, y el nuevo número uno es más capaz de elegir sus momentos para quedarse corto.

No ha sido un comienzo impecable y Lammens esperaba hacerlo mejor con un par de goles para Bournemouth en el empate 4-4 en Old Trafford a principios de este mes, pero todavía no tiene experiencia para el papel que ahora desempeña y hay mucho más que ver en la columna positiva en sus primeros meses en el club.