Un vistazo a la nueva vida de Sir Alex Ferguson tras una hemorragia cerebral y la muerte de su esposa Cathy

Sir Alex Ferguson cumple hoy 84 años y, para conmemorar la ocasión, echamos un vistazo a su nueva vida después de un período desafiante de pérdida personal y profesional.

Sir Alex Ferguson cumple hoy 84 años (Imagen: Getty Images)

Para los fieles seguidores del Manchester United, Sir Alex Ferguson siempre pareció invencible.

Sin embargo, los años transcurridos desde su retiro en 2013 han puesto a prueba al legendario entrenador de una manera que el fútbol nunca pudo. El primer punto de inflexión importante se produjo en mayo de 2018, cuando una hemorragia cerebral repentina requirió una cirugía que salvó la vida.

Mientras estaba en el hospital, Sir Alex se preguntó «cuántos días más de sol vería». Sus sombrías perspectivas no fueron una sorpresa. Cuando llegó al Hospital Real de Salford, los médicos le habían dado sólo un 20 por ciento de posibilidades de supervivencia.

“Hubo cinco hemorragias cerebrales ese día”, recordó Ferguson, que tenía 79 años en ese momento, en la película de 2021 “Sir Alex Ferguson: Never Give In”. «Tres murieron. Dos sobrevivieron. Sabes que tienes suerte.

«Era un día hermoso, lo recuerdo. Me preguntaba cuántos días soleados volvería a experimentar. Eso me resultó difícil».

El 13 veces ganador de la Premier League inicialmente temió perder la memoria después de que un revés en su recuperación le dejara con dificultades para hablar. «Traté de forzarlo a salir, pero no pude», dijo. “Uno de los médicos entró y yo estaba llorando porque me sentía impotente”.

Ferguson sufrió una aterradora hemorragia cerebral en 2018

Al reflexionar sobre el momento en que se desplomó en su casa, Ferguson admitió que la «soledad» y el miedo a la muerte se habían apoderado de su mente. “En los momentos en que estás solo, el miedo y la soledad se apoderan de tu mente”, dijo. ‘No quieres morir. Ahí es donde estaba yo. Estas cosas pasaban por mi mente con bastante frecuencia.’

Ferguson finalmente se recuperó por completo, pero los años siguientes trajeron profundos cambios personales. A finales de 2023, Sir Alex perdió a su esposa durante 57 años, Lady Cathy, a quien a menudo se refería como la «base» de su vida.

También la ha descrito como la única persona en el mundo a la que no respondió, algo bastante tratándose de un hombre conocido por dar terroríficos ‘tratamientos con secador de pelo’ a futbolistas que no reciben lo que les corresponde.

La pareja se conoció en 1964 mientras ambos trabajaban en una fábrica de máquinas de escribir y se casaron dos años después. Cathy jugaría un papel crucial en la configuración de la carrera futbolística de Ferguson, no sólo brindándole estabilidad y aliento, sino también influyendo en varias decisiones clave, incluida su decisión de revertir su retiro en 2002.

La esposa de Sir Alex, Cathy, murió en 2023 (Imagen: Getty)

Después de su muerte hace dos años, Sir Alex admitió que había «luchado por salir de casa». Abrumado por el dolor, decidió viajar durante un tiempo en un intento de mantener su mente ocupada, visitando Arabia Saudita, Hong Kong y Bahréin.

A su regreso, se unió a un grupo de apoyo para personas con demencia y luego puso a la venta su mansión de £ 3,25 millones en Cheshire, donde había vivido con Cathy desde 2010. Sir Alex vive ahora en el pueblo de Goostrey, cerca de Knutsford, al lado de su hijo Darren.

Una constante en la vida de Ferguson desde su retirada ha sido el Manchester United. El legendario escocés todavía es visto a menudo en el palco del director, observando a su antiguo equipo en acción.

Sin embargo, su función de embajador remunerado terminó el año pasado debido a las drásticas medidas de reducción de costos del propietario Sir Jim Ratcliffe. Cientos de empleados del United han sido despedidos por el presidente de INEOS, que adquirió una participación del 25 por ciento en el club, su equipo de infancia, en febrero de 2024.

Sir Jim Ratcliffe cortó brutalmente los lazos entre United y Sir Alex Ferguson al cancelar su contrato de embajador. (Imagen: Jean Catuffé, Getty Images)

Ferguson ganaba 2 millones de libras al año y, aunque estaba «de mal humor», según Ratcliffe, finalmente manejó la situación con clase cuando le informaron que el papel estaba llegando a su fin. “Me quito el sombrero ante Alex”, dijo Sir Jim en marzo.

«Me senté con Alex, solo nosotros dos en la sala. Y le dije: ‘Mira, el club no está donde crees que está. El club está gastando más de lo que ingresa y vamos a estar en problemas. Francamente, no podemos darnos el lujo de seguir pagándote £2 millones al año’.

«Le dije: ‘Te lo dejo, te dejaré pensar en ello’. Fue muy maduro. Quizás un poco de mal humor al principio, pero lo entendió. Tres días después regresó después de hablar con su hijo y le dijo: ‘Está bien, voy a dejarlo’. Mi decisión. »

Y añadió: «Creo que le sienta muy bien a Alex porque ha antepuesto al club a sí mismo».

Sir Alex Ferguson sigue siendo un fijo en Old Trafford (Imagen: Laurence Griffiths/Getty Images)

Para un hombre cuya vida ha estado definida por el dominio, el control y el éxito despiadado, los desafíos de los últimos años han revelado un lado diferente de Sir Alex Ferguson: uno definido por la vulnerabilidad, la humildad y la tranquila determinación.

El fútbol alguna vez se doblegó a su voluntad, pero la enfermedad, la pérdida y el cambio exigieron un tipo diferente de fuerza. Para generaciones de seguidores, Ferguson siempre será la fuerza indomable al margen. Pero quizás sus mayores victorias hayan desaparecido del foco de atención: en la supervivencia, en el amor y en aprender a dejarse llevar.