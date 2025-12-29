Un testigo del accidente de Anthony Joshua confirma que dos personas murieron en el lugar en el mismo vehículo que el boxeador.

Anthony Joshua estuvo involucrado en un accidente automovilístico en Nigeria y fue trasladado al hospital, donde dos personas que viajaban en el vehículo del ex campeón de peso pesado murieron en el acto.

Anthony Joshua está hospitalizado con heridas tras un fatal accidente automovilístico en Nigeria. (Imagen: Getty Images)

Según relatos de testigos presenciales, dos personas que viajaban en el todoterreno que transportaba al boxeador británico Anthony Joshua murieron instantáneamente. El desgarrador incidente tuvo lugar en Nigeria, y Joshua fue trasladado de urgencia al hospital para recibir tratamiento por sus heridas.

Según los informes, el vehículo de Joshua estaba acompañado por su equipo de seguridad y el público intervino rápidamente en un intento de rescatar a los involucrados después del accidente. Se dice que el SUV chocó con un camión parado cerca de Makun en la autopista Lagos-Ibadan en el estado de Ogun.

Los informes sugieren que una llanta reventada hizo que el vehículo de Joshua se desviara y perdiera el control. La policía local está investigando el incidente y la Policía de Tráfico y el Servicio de Control del Estado de Ogun confirmaron la participación de Joshua en el accidente.

El testigo Adeniyi Orojo narró los hechos al periódico Punch: «Era un convoy con dos vehículos: un SUV Lexus y un SUV Pajero. Joshua estaba sentado detrás del conductor, con otra persona a su lado.

«También había un pasajero sentado al lado del conductor, por lo que había cuatro ocupantes en el Lexus que se estrelló. Su guardia de seguridad estaba en el vehículo detrás de ellos antes del accidente.

«Otros testigos y yo iniciamos las tareas de rescate y avisamos a los vehículos que venían en sentido contrario para que ayudaran. Unos minutos después del accidente, llegaron funcionarios del Cuerpo Federal de Seguridad Vial.

«El pasajero al lado del conductor y la persona al lado de Joshua murieron en el acto».

Joshua fue fotografiado inmediatamente después del accidente. (Imagen: Crédito: Adeniyi Orojo)

Mirror Sport se puso en contacto con Eddie Hearn, su promotor, que estaba de vacaciones en el Caribe y acababa de enterarse del incidente. Hearn confirmó que Joshua parecía estar bien y que iba al hospital, aunque no pudo proporcionar más detalles.

Joshua había pasado un tiempo en Nigeria, la ciudad natal de sus padres. A ‘AJ’, nacido en Inglaterra y medallista de oro olímpico para Gran Bretaña, se le ve a menudo exhibiendo con orgullo la bandera nigeriana.

El jugador de 36 años recorrió el país tras su victoria sobre Jake Paul apenas diez días antes. Joshua derrotó al YouTuber convertido en boxeador en el sexto asalto de un encuentro controvertido.

El ex campeón de peso pesado dejó a su rival con la mandíbula rota en dos lugares. Aunque la pelea duró más de lo que muchos esperaban, Joshua obtuvo una victoria convincente.

Joshua ha insinuado que 2026 será importante para su carrera y reavivó su rivalidad con Tyson Fury en sus comentarios posteriores al partido.

Joshua publicó en Instagram días después de su victoria el 19 de diciembre: “Un gran agradecimiento a los 33 millones de ustedes que sintonizaron para apoyarme a mí, a Jake y a todos en la cartelera, y gracias a quienes oraron por mí durante la semana de la pelea.

«Disfruta las fiestas si las celebras, y que tengas una semana bendecida si no lo haces. Se avecinan grandes cosas en el nuevo año, así que estad atentos. Todos somos uno ante los ojos de Dios. Dios los bendiga. Rastafari».