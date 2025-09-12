‘Un poco más alto’ – problema de Pep Guardiola

Alexander Isak podría hacer su debut en el Liverpool este fin de semana y podría comenzar una pelea entre el delantero de Swede y Manchester City Erling Haaland.

Erling Haaland anotó tres goles en tres juegos al comienzo de la temporada de la Premier League

Pep Guardiola insiste en que no intercambiaría Erling Haaland por nadie y cree que el noruego es un mejor delantero que Alexander Isak si los hombres de £ 125 millones se preparan para su debut en Liverpool.

Isak completó su controvertido traslado a Anfield desde Newcastle el día de la fecha límite y pudo jugar contra Burnley esta semana con elogios que sonaron en sus oídos de Liverpool -Baas Arne Slot, quien lo llamó «quizás el mejor delantero del mundo».

Puede que el jugador de 25 años ni siquiera sea el mejor delantero de Scandinavia, con la caminata récord de 88 goles de Haaland de 88 goles en 100 actuaciones de la Premier League que lo coloca en la parte superior del árbol.

La lucha por la agrupación de objetivos, la supremación entre el sueco y el noruego será una trama secundaria interesante para esta temporada de la Premier League, pero Guardiola apoya a su propio esposo para llegar a la cima.

Cuando el reclamo de tragamonedas sobre el estado de Isak se le estableció, dijo que Haaland estaba «un poco por encima» del nuevo no. 9 de Liverpool.

«Escucha, es de la misma manera que respondí anteriormente, Isak es un jugador excepcional», dijo Guardiola. «Me preguntaste qué es Erling como un delantero, por lo que es el mejor. Pero, por supuesto, debe ser un jugador superior, Isak, por lo que han pagado, por lo que está claro.

«Otro diría que Mbappé, y otro dirían que Messi, otro diría Cristiano, está bien. Por eso es un juego de opiniones, y todos pueden tener sus derechos, así que no digo esto.

«Lo que digo es que no cambiaré a nadie por nadie porque lo conozco».

—

