‘Un comentario fuerte’ – Río Ferdinand identifica al séptimo líder en el vestuario unido

El ex defensor de Man United, Rio Ferdinand, alabó a Luke Shaw después de la honestidad que entregó durante la gira de pretemporada.

Río Ferdinand ha elogiado al personaje de Luke Shaw. (Imagen: Presenta YouTube/Rio Ferdinand)

El ex compañero central Rio Ferdinand ha sugerido que Luke Shaw debería estar en la periferia del Grupo de Liderazgo del Manchester United.

Durante la reciente gira para la temporada de Estados Unidos, el entrenador en jefe Ruben Amorim confirmó que el grupo de liderazgo de United ahora consiste en Tom Heaton, Diogo Dalot, Noussair Mazraoui, Harry Magire, Lisandro Martinez y Bruno Fernandes. El grupo ha sido compilado por Amorim para abordar los problemas que afectan directamente a los jugadores.

Como estaba claro durante la gira para la temporada, hay un estado de ánimo alegre que actualmente se abre paso a través del equipo antes del inicio de la nueva campaña en la red menor de dos semanas.

United ganó dos de sus tres competiciones de gira, derrotó a West Ham United (2-1) y Bournemouth (4-1) y produjo dos versiones sorprendentes.

Shaw comenzó la victoria sobre Bournemouth y el empate 2-2 el domingo con Everton, lo que significa que centrará un lugar en el XI inicial para el primer partido de la temporada contra el Arsenal a finales de este mes. Le gustaría compensar el tiempo perdido después de experimentar dos campañas de lesiones.

El ex hombre de Southampton abrió las luchas que United ha enfrentado durante la gira en los últimos años y describió el medio ambiente como «tóxico» en años anteriores. Por otro lado, admitió que actualmente es el «más cercano» que fue al equipo durante su tiempo.

Y en opinión de Ferdinand, Shaw puede ofrecer otra voz experimentada en el vestuario.

«[Luke Shaw’s] Gestal En ese equipo noté que tiene una forma muy fuerte durante la gira «, dijo el ex defensor del United en Río Ferdinand». Ha estado allí durante casi diez años. Lo ha visto todo, malos momentos, bien.

«Es uno de los jugadores más experimentados, la mayoría de los ‘Man United’ en el equipo. Fue un comentario fuerte de él [calling out ‘stragglers’ in the squad]. Debe sentir la diferencia, la positividad. «

