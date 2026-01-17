Última transferencia del Man United: Victor Osimhen afirma ‘100 por ciento’ cuando comienza la batalla del Liverpool

El Manchester United permanece activo durante la ventana de transferencias de enero, con fecha límite el 2 de febrero.

Víctor Osimhen del Galatasaray ya había sido vinculado con el Manchester United (Imagen: Abu Adem Muhammed/Anadolu vía Getty Images)

Cuando faltan poco más de dos semanas para que se cierre la ventana de transferencias de enero, el Manchester United todavía está vinculado con una serie de posibles fichajes. La fecha límite para que el United y otros clubes de la Premier League completen sus acuerdos de transferencia es el 2 de febrero.

El United nombró recientemente a Michael Carrick como entrenador en jefe interino hasta el final de la temporada.

El primer partido de Carrick al mando será este sábado por la tarde cuando el United se enfrente al Manchester City en el derbi de Manchester de la Premier League.

Fuera de la cancha, el United continúa vinculado con una serie de posibles nuevos fichajes durante la ventana de transferencia de enero, informa el Mirror.

El Noticias de la noche de Manchester proporciona un resumen de las últimas noticias y chismes sobre transferencias de United que han surgido en las últimas 24 horas.

Reclamación de Víctor Osimhen

En su canal de YouTube Rio Presents, la leyenda del United Rio Ferdinand expresó su confianza en que el delantero del Galatasaray Victor Osimhen podría mudarse a Old Trafford. A él se unió el exdelantero de la Premier League Asamoah Gyan, quien compartió sus pensamientos sobre por qué cree que el United podría ser un destino futuro para Osimhen.

«A Víctor Osimhen le encanta marcar goles, juega con el corazón y lo da todo. Me sorprende que los grandes clubes no lo hayan elegido en este período de transferencias», dijo Gyan.

«Pero espero que yo también me sienta como el Manchester United, sólo si él quiere venir por su historia y todo eso».

Ferdinand luego reiteró las opiniones de Gyan sobre Osimhen, a quien anteriormente se le ha vinculado con un traslado al United.

«Osimhen viene al United», dijo Ferdinand. «Si el United se ofreciera a fichar a Osimhen, lo haría al 100%».

El United ‘vigila’ a la estrella del Sheffield Wednesday

Se ha relacionado al United con un posible ataque a la defensa del Sheffield Wednesday, Yisa Alao, que, según se informa, está atrayendo la atención de varios equipos de la Premier League.

Según The Sheffield Star, el miércoles sigue habiendo esperanzas de mantener a Alao en Hillsborough, a pesar del interés del United en el joven de 17 años.

También se cree que Chelsea y Liverpool están monitoreando el progreso de Alao, aunque los informes sugieren que el joven defensor no tiene planes de irse el miércoles a pesar de la atención del trío de la Premier League.

Según los informes, United, Chelsea y Liverpool han presentado ofertas no reveladas que se cree que rondan las seis cifras.

Alao, principalmente lateral izquierdo, ha disputado cuatro partidos con el equipo senior del miércoles esta temporada, incluido un partido de campeonato.

