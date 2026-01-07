Última transferencia del Man United: la actualización de Kobbie Mainoo surge mientras la salida de Ruben Amorim genera complicaciones

Novedades del fichaje del Manchester United y lo que supone la destitución de Rubén Amorim para determinados jugadores

Kobbie Mainoo podría darle un nuevo impulso a su carrera en el Manchester United tras la marcha de Rubén Amorim (Imagen: Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

Tras el despido de Ruben Amorim, el posible regreso de Ole Gunnar Solskjaer y un agitado calendario de partidos en enero, el Manchester United también debe navegar por una ventana de transferencias.

Amorim fue destituido de su cargo el lunes tras una pelea con Jason Wilcox, el director deportivo. Darren Fletcher supervisará el equipo para el partido de liga del miércoles contra Burnley y posiblemente el partido de tercera ronda de la Copa FA del domingo contra Brighton, a menos que se nombre de antemano un entrenador interino más permanente.

El United ha discutido la posibilidad de que Solskjaer y Michael Carrick regresen a Old Trafford, donde podrían trabajar juntos durante el resto de la temporada. Sin embargo, esto no descarta una posible actividad de transferencias este mes, ya que el United busca mantenerse en la contienda por un lugar en la Liga de Campeones. Aquí tienes un resumen de las últimas novedades en materia de transferencias….

Roma lanza la actualización Zirkzee

El futuro de Joshua Zirkzee sigue siendo incierto tras la marcha de Amorim. El delantero caído en desgracia es objeto de una propuesta de cesión por parte de la Roma.

Amorim estaba dispuesto a aprobar la salida del holandés y se produjeron conversaciones entre ambas partes. Sin embargo, el director de la Roma, Ricky Massara, ha reconocido que las circunstancias han cambiado a la luz de los acontecimientos de esta semana en Old Trafford.

Joshua Zirkzee podría permanecer en el cargo este mes (Imagen: Getty)

Massara dijo a Sky Sport Italia: «Es un delantero centro del Manchester United querido por muchos clubes, no sólo por nosotros. Obviamente la situación es diferente después de este cambio de dirección; no hay contactos en curso, pero no me centraría en nombres individuales».

«Sabemos que esta ventana es una oportunidad para fortalecer el equipo en un área donde hemos tenido problemas para convertir las oportunidades en goles, así que buscaremos aprovechar eso».

Los intereses de Mainoo se enfrían

La salida de Amorim podría afectar el futuro de otro jugador, Kobbie Mainoo. Al parecer, el centrocampista inglés no fue calificado por el ahora ex entrenador en jefe, lo que generó especulaciones de que se uniría a Scott McTominay en el Napoli.

Sin embargo, según la BBC, el club de la Serie A cree que sus posibilidades de fichar a Mainoo están disminuyendo. Los mismos informes añaden que actualmente no están previstas conversaciones entre el jugador y los directivos del United, otra señal de que podría permanecer en el cargo.

La carrera de Mainoo en el United se estancó con Amorim (Imagen: Getty Images)

Si Fletcher y luego Solskjaer, o quien llene el vacío, deciden pasar a una zaga plana de cuatro, Mainoo podría recibir una nueva oportunidad en el United, con un lugar adicional en el mediocampo potencialmente disponible.

Mainoo será elegible para la selección contra Burnley después de regresar a los entrenamientos el martes. El jugador de 20 años ha estado de baja por lesión desde el empate 4-4 ante el Bournemouth.