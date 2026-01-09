Última transferencia del Man United: el acuerdo ‘se acerca’ a medida que surge la actualización de Elliot Anderson

El Manchester United sigue siendo un ‘contendiente serio’ para el mediocampista del Nottingham Forest Elliot Anderson, mientras Ole Gunnar Solskjaer se acerca a su regreso como entrenador interino tras la partida de Ruben Amorim

Sir Jim Ratcliffe tiene mucho que resolver este mes (Imagen: UEFA vía Getty Images)

El Manchester United ha vivido unos días caóticos.

Ruben Amorim fue despedido el lunes, convirtiéndose en el sexto entrenador en jefe a tiempo completo en irse desde que renunció Sir Alex Ferguson. Las especulaciones se han desplazado rápidamente hacia la identificación del sucesor del técnico portugués, y ya se están debatiendo posibles candidatos interinos y a largo plazo.

A pesar de la incertidumbre en el banquillo, la estrategia de reclutamiento del United parece ir según lo planeado. Cada vez son más intensos los informes que relacionan al club con una serie de compras importantes. Y dado que los Diablos Rojos están a poca distancia de las plazas de la Liga de Campeones, los aficionados están ansiosos por ver acciones decisivas durante la ventana de transferencias. Con eso en mente, he aquí un vistazo a los últimos titulares relacionados con el Manchester United:

Actualización de Elliot Anderson

La admiración del Manchester United por el mediocampista del Nottingham Forest Elliot Anderson no es ningún secreto y existe una creencia cada vez mayor de que podrían ganar la carrera gracias a su firma. El club está etiquetado como «contendientes serios» para el jugador de 23 años, cuya valoración se espera que se acerque a los 100 millones de libras esterlinas.

Sin embargo, la competencia será feroz. Tanto el Manchester City como el Chelsea siguen de cerca a Anderson y tienen la solidez financiera para competir con cualquier propuesta que el United pueda presentar.

Sin embargo, agregar refuerzos en el mediocampo es un enfoque clave para el United este año, con Anderson entre sus opciones preferidas. Es más probable que se busque un acuerdo durante la ventana de verano, ya que es comprensible que Forest no esté dispuesto a perder a uno de sus mejores jugadores a mitad de campaña.

Elliot Anderson ocupa un lugar destacado en la lista de deseos de transferencia del United (Imagen: Getty Images)

«Será una promoción de verano, por lo que todavía es pronto para nombrar un favorito», explica Fabrizio Romano en el podcast Market Madness. «Definitivamente puedo decir que ocupa un lugar muy alto en la lista del Manchester United, junto con Carlos Baleba. Hay dos o tres jugadores que el Manchester United está siguiendo. Creo que estarán ocupados con los centrocampistas en 2026 y Anderson es sin duda uno de ellos».

«Así que estoy seguro de que el United estará en la conversación. Entonces habrá muchos clubes interesados ​​en él. También los clubes que mencionaste, el Man City, buscarán centrocampistas. Veamos qué pasa en el Chelsea».

«Así que creo que va a ser una gran batalla. Pero lo que puedo decir en este momento es que Man United ciertamente ha mencionado su nombre internamente varias veces y por eso espero que sean serios contendientes en la mesa».

El acuerdo con Solskjaer está cada vez más cerca

Se cree que el Manchester United está cerca de llegar a un acuerdo para traer de vuelta a Ole Gunnar Solskjaer como entrenador en jefe interino, y se espera confirmación pronto. El exjefe del United, que estuvo a cargo de 2018 a 2021, reemplazará a Darren Fletcher, quien asumió la responsabilidad temporal tras la partida de Amorim.

Ole Gunnar Solskjaer está cerca de un sensacional regreso a Old Trafford (Imagen: NurPhoto, NurPhoto vía Getty Images)

El excentrocampista Michael Carrick también está considerado como una opción, pero Solskjaer es ampliamente visto como el principal candidato. Si el nombramiento se concreta, el técnico de 52 años supervisaría el equipo hasta que se instale un entrenador permanente, ya sea antes del final de la temporada o durante el verano.

El objetivo principal de Solskjaer sería ayudar al United a pasar el resto de la temporada y al mismo tiempo asegurar la clasificación a la Liga de Campeones, un objetivo que el club no ha logrado en las últimas dos temporadas. Su primer partido sería un desafío, ya que se avecinan enfrentamientos contra Manchester City y Arsenal después del partido de la Copa FA del domingo contra Brighton.

El noruego llegó por primera vez como técnico interino en 2018 después del despido de José Mourinho. Una impresionante racha de forma convenció al club para ofrecerle el puesto de forma permanente apenas unos meses después.