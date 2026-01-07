Última transferencia del Man United: el acuerdo de enero ‘bloqueado’ cuando se agregó una estrella de £ 86 millones a los objetivos

Tras el despido del técnico Ruben Amorim, el Manchester United tiene mucho que resolver para asegurarse de tener una ventana de transferencia productiva en enero.

Sir Jim Ratcliffe tiene grandes decisiones que tomar en enero (Imagen: AFP vía Getty Images)

Gran parte de la atención en el Manchester United en este momento está en quién reemplazará a Rubén Amorim, pero eso no ha detenido las especulaciones sobre posibles nuevos fichajes.

Esto a pesar de que Amorim insinuó inversiones limitadas en enero, pocos días antes de su despido. Darren Fletcher se hará cargo del equipo para el partido de la Premier League contra el Burnley el miércoles, y se espera que se nombre un sucesor a finales de este mes.

Durante la ventana de transferencias de invierno del año pasado, el United estuvo relativamente inactivo. Ayden Heaven vino de la academia juvenil del Arsenal, seguido más tarde por Patrick Dorgu.

Según se informa, el club tiene varios objetivos, especialmente en el mediocampo, con jugadores como Carlos Baleba y Elliot Anderson en lo más alto de su lista de deseos. Los indicios actuales sugieren que es poco probable que se produzca un derroche en enero, especialmente teniendo en cuenta que el club ha gastado más de 200 millones de libras esterlinas en nuevos talentos este verano.

Dicho esto, se espera que los Red Devils exploren varias opciones, y diferentes partes del equipo necesitan refuerzos. aquí nosotros consulte las últimas actualizaciones sobre transferencias en Old Trafford.

Acuerdo de Bitshiabu ‘bloqueado’

Es poco probable que El Chadaille Bitshiabu abandone Leipzig en enero (Imagen: Getty Images)

Si bien es posible que United tenga que esperar hasta el verano para realizar inversiones importantes, mientras tanto se podrían explorar acuerdos más creativos. Una opción es la del defensa del RB Leipzig El Chadaille Bitshiabu. L’Equipe informa que los Red Devils podrían proponer una cesión con opción a compra.

Sin embargo, es poco probable que sea el único club interesado. Se dice que el Bayer Leverkusen está considerando un acuerdo similar, el Mónaco también está interesado debido a una crisis de lesiones defensivas y el Lyon también estaría involucrado.

Sin embargo, hay una complicación mayor. Informes anteriores de Bild sugieren que Leipzig no está dispuesto a dejar que el joven central se vaya en enero, ya sea cedido o de forma permanente.

Sir Jim Ratcliffe todavía tiene mucho trabajo por hacer para garantizar que el United tenga un período productivo (Imagen: Getty Images)

Bitshiabu regresó de una lesión en el tendón de la corva en diciembre, pero solo ha hecho apariciones limitadas esta temporada. Sólo tres de sus cinco apariciones fueron en liga, con Castello Lukeba y Willi Orbán por delante en el orden jerárquico.

La jugada de Diomande entraña riesgos

El impresionante comienzo del compañero de equipo de Bitshiabu, Yan Diomande, en el RB Leipzig también le ha hecho atraer la atención en toda Europa, pero una salida en enero también parece poco probable. Diomande llegó al Leipzig procedente del Leganés este verano y rápidamente causó una buena impresión, sobre todo anotando un hat-trick contra el Eintracht Frankfurt a principios de diciembre.

Según The Athletic, el United es uno de los dos clubes de la Premier League interesados ​​en él, y el Tottenham también estaría siguiendo al extremo marfileño. Se espera que Leipzig exija hasta £86 millones, y varios clubes europeos anónimos también muestran interés.

Man United está considerando un movimiento por Yan Diomande (Imagen: Getty Images)

Los equipos de la Premier League han tenido resultados inconsistentes en la contratación de jugadores del Leipzig en los últimos tiempos. Josko Gvardiol y Dominik Szoboszlai brillaron con el Manchester City y el Liverpool respectivamente, pero los delanteros no tuvieron tanto éxito.

Aún no se sabe sobre Benjamin Sesko, quien llegó al United procedente de la Bundesliga el año pasado, mientras que Timo Werner y Christopher Nkunku lucharon por replicar su forma de Leipzig en el Chelsea. Ambos delanteros finalmente fueron vendidos con pérdidas: Werner regresó a Leipzig y Nkunku se mudó al AC Milan.