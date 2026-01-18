Última transferencia del Man United: declaración emitida después de que la estrella se fuera mientras el extremo acepta irse

Michael Carrick supervisa su primera ventana de transferencia como entrenador interino en el Manchester United, con al menos dos jugadores listos para irse después de que se confirmara una salida.

Toby Collyer se marcha cedido al Manchester United por segunda vez esta temporada (Imagen: Zohaib Alam – MUFC, Manchester United vía Getty Images)

La era de Michael Carrick en el Manchester United comenzó con una nota positiva con una victoria por 2-0 en el derbi sobre su rival City en su primer partido como entrenador interino. Aunque esta es la tercera vez que Carrick dirige su antiguo club, este período supera sus deberes anteriores como portero.

Esta es también la primera vez que Carrick supervisará al equipo durante una ventana de transferencia en Old Trafford. Esto ofrece al ex internacional inglés una oportunidad real de reforzar el equipo durante las próximas dos semanas.

Dado el gasto sustancial durante el verano y las escasas perspectivas de título, una mayor inversión siempre será un desafío este mes. Sin embargo, United aún puede fortalecer significativamente su plantilla del primer equipo a través de la venta de jugadores, y se espera que se completen nuevos acuerdos este fin de semana.

Sam Mather se marcha después de catorce años

Sam Mather, graduado de la United Academy, se dirige a nuevos pastos este invierno, después de haber dejado el club después de 14 años. Ha sellado su fichaje por el Kayserispor turco después de no poder entrar en la imagen del primer equipo en Old Trafford.

Kayserispor y United confirmaron la transferencia el sábado, cerrando el telón de su largo período en la academia juvenil del United. Se entiende que el United ha dejado salir al jugador gratis y no cobrará nada por sus servicios.

«Después de 14 años, mi tiempo en Man Utd ha llegado a su fin», dijo el joven de 21 años en su mensaje de despedida. “Me gustaría agradecer a todo el personal y a los jugadores que me han ayudado a convertirme en la persona y el jugador que soy hoy.

«Siempre estaré agradecido por mi tiempo aquí y le deseo todo lo mejor al club. A nivel personal, es hora de seguir adelante y no veo la hora de empezar».

Mather ganó la Copa FA Juvenil con el United en 2022 y estuvo cedido anteriormente en Rochdale y Tranmere. El extremo marcó 29 goles y dio 23 asistencias durante su paso por las categorías sub-18 y sub-21 del United, pero abandona Old Trafford sin haber jugado con el primer equipo del club.

Toby Collyer está listo para un nuevo período de préstamo

Otro jugador que dejará Old Trafford, aunque sea temporalmente, es Toby Collyer, y el Hull City desea asegurarse los servicios del centrocampista. Collyer pasó la primera mitad de esta temporada cedido en West Brom, pero regresó al United después de varias lesiones.

El jugador de 22 años regresó a su club matriz el día de Año Nuevo y el United anunció que lo hizo para concentrarse en recuperarse de su lesión más reciente. Poco más de dos semanas después, está listo para otro paso al Campeonato, y el técnico del Hull, Sergej Jakirovic, confirmó que el examen médico está programado para el final del fin de semana.

Collyer regresó de su cesión en el West Brom a principios de enero. (Imagen: Getty Images)

«Con Toby Collyer estamos esperando, pero creo que tenemos luz verde del Man United y creo que se unirá a nosotros el lunes», dijo Jakirovic este fin de semana. «Esto es lo que sé, pero hemos acordado todo con el Manchester United. Este fin de semana tendrá un reconocimiento médico. Ahora está listo para entrenar».

El centrocampista jugó 12 partidos con el West Brom durante su cesión, pero fue utilizado principalmente como suplente. Espera una acción más regular en el MKM Stadium, donde el Hull se encuentra actualmente en el quinto lugar y en la búsqueda del ascenso a la Premier League.

Una reunión con su antiguo equipo podría llegar más temprano que tarde cuando Hull viaje a West Brom el 14 de marzo. Collyer ha progresado a través del sistema de la academia juvenil del United como un joven altamente calificado y hasta ahora ha hecho trece apariciones senior para los Red Devils a su nombre.