UEFA Deal Man City Fection golpe mientras la ventaja de Arsenal Key Premier League avanzó

Manchester City comienza esta semana con su campaña de la Liga de Campeones y se enfrentará el domingo con el Arsenal en una colisión de la Premier League de peso pesado. Pep Guardiola ha creado un problema.

Manchester City se enfrenta al Arsenal este fin de semana en el Emirates Stadium

Manchester City comienza su campaña de la Liga de Campeones el jueves por la noche con un alcance de colisión consecutiva contra Napoli en el Etihad.

Los Blues se enfrentan a la oposición italiana por primera vez por la segunda campaña continental consecutiva que firmó con el Inter Milán con el Inter Milán hace un año en esta etapa.

Y, al igual que los partidos de la Liga de Campeones de esta semana, esa reunión se produjo inmediatamente antes de una crujiente colisión de la Premier League entre City y Arsenal.

Hace doce meses, la colisión en Manchester y la ciudad recibieron un día extra para prepararse para entre -24 horas antes de los Gunners, que se fueron la noche siguiente en Atalanta.

En ese momento, que se celebró en el Craw Van Arsenal -Baas Mikel Arteta con el Jefe de Emiratos y dijo: «Queríamos lo mismo que ellos, no lo obtenemos, por lo que tenemos que adaptarnos y tener el máximo tiempo que tenemos hoy y mañana y por la mañana y en la mañana para prepararnos en la mejor manera de ir allí y ganar el juego».

El partido pulsante terminó 2-2 con la ciudad que salvó un punto en las etapas moribundas y sintió la tensión entre los lados, mientras que Bernardo Silva y John Stones hablaban sobre las artes oscuras del Arsenal.

Los Gunners corrieron a la victoria en la capital de la temporada pasada, estimulada por su éxito de Manchester Derby, esperarán mejoras esta vez. Pero tendrán que hacer esto con 48 horas menos para prepararse.

El Arsenal está en acción el martes por la noche, se fue en el Athletic Bilbao en un comienzo de las 5.45 pm. City no terminará su partido con Napoli el jueves con Napoli, con el juego de los Gunners que terminaron unas 50 horas antes. Incluso permitiendo el tiempo de viaje de regreso de España, ese lado de Arteta ofrece una ventaja que Pep Guardiola probablemente no asumirá su pase.

Se le preguntó a las estadísticas sobre esa planificación fija específica para el Derby con el Manchester United, pero decidió no involucrarse en la charla. Puede abordar el problema cuando se enfrenta nuevamente a los medios el miércoles.

Guardiola a menudo ha hablado sobre la planificación en el pasado, mientras que el año pasado Rodri sugirió que los jugadores consideraron ir a la huelga, también lo fue el volumen de partidos que jugaron.

Dada la naturaleza de la semana de la ciudad, con un derby y un partido contra los campeones italianos antes de la colisión de peso pesado con el Arsenal, el cambio de cambio le dará a los hombres de Guardiola pocos favores.

«El horario es lo que es», dijo Guardiola antes del sorteo europeo con el Real Madrid en febrero.

«Todos tienen que jugar en la Premier League, pero lo que normalmente sucede es que tenemos esquemas más difíciles para el [Premier League] Equipos en Europa. Es difícil jugar contra el Real Madrid, el problema está en el medio de Newcastle. «

Agregó sarcásticamente: «Siempre son tan amigables con el calendario que siempre ha sucedido de esa manera durante muchos años».

Agregó: «Cuando estaba entrenando en Barcelona, ​​seguí la Premier League, porque es la competencia más atractiva del mundo, y Sir Alex Ferguson, José Mourinho, Arsène Wenger ha presentado las mismas quejas. Ha existido durante nueve años.

«Juegan el viernes antes de la Liga de Campeones en Portugal y Francia, para tener otro día [rest]. No hay problema, está bien. No hay sorpresas cuando vemos el calendario. «