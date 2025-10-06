El extremo del Manchester United, Marcus Rashford, se unió a Barcelona en préstamo por el resto de la temporada en la ventana de transferencia de verano y anotó su tercer gol para el club este fin de semana

Marcus Rashford representado durante la derrota de Barcelona contra el PSG en la Liga de Campeones (Imagen: Getty Images)

La UEFA ha confirmado que acordaron de mala gana la solicitud de La Liga de jugar el partido de Barcelona con Villarreal en los Estados Unidos.

La controvertida competencia, que tendrá lugar en diciembre, se organizará en Miami, mientras que la colisión de la Serie A entre AC Milan y Como puede tener lugar en Perth, Australia, en febrero. En un comunicado, el organismo europeo de gestión de fútbol admitió que no querían ver partidos de la liga nacional jugando en el extranjero.

Sin embargo, admitieron que el marco actual, que se está evaluando, dio poco espacio para que la UEFA bloqueara la solicitud de los organismos administrativos españoles e italianos. Esto, por supuesto, significa que el extremo Marcus Rashford del Manchester United podría estar listo para hacer el viaje a los EE. UU. Si el accesorio se confirma como en el extranjero.

Respondiendo a la aprobación, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, dijo: «Los partidos de la liga deben jugarse en una casa; todos los demás privarían a los fanáticos fieles de la fidelidad y posiblemente introducirían elementos de transporte en las competiciones. Nuestra consulta confirmó el ancho de estas preocupaciones.

«Quiero agradecer a las 55 asociaciones nacionales por su participación constructiva y responsable de un problema tan delicado. Aunque es lamentable dejar que estos dos juegos continúen, esta decisión es excepcional y no se ve como un precedente.

«Nuestra dedicación es clara: proteger la integridad de las competiciones nacionales y garantizar que el fútbol permanezca anclado en el entorno local». Si bien las giras son par para la temporada de la temporada para el curso en el fútbol moderno, hasta ahora no hay partidos nacionales de acuerdo fuera de sus respectivos países.

A pesar de los acordados partidos internacionales de La Liga y la Serie A, el jefe de la Premier League, Richard Masters, admitió en agosto que no era algo que estaba actualmente en la agenda en Inglaterra. «No creo que sea la visión de la Premier League sobre esto sobre esto, no tenemos planes de jugar partidos en el extranjero», dijo Masters.

«No está cerca de mi bandeja y no es un debate sobre nuestra mesa». Otros deportes han adoptado el juego de luminarias domésticas fuera de sus países anfitriones, con la NFL jugando en el extranjero desde 2007.

